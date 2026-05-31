خربة قنافار تستقبل نازحين من البقاع الغربي

في إطار الاستجابة لموجة النزوح والإخلاءات الجديدة التي شهدتها قرى ، اعتمدت وحدة لدى رئاسة ، بالتنسيق مع محافظة ، مركز في خربة قنافار كمركز لإيواء ، وذلك بعد أن وضعت المصلحة المركز بتصرف كل من وحدة إدارة مخاطر ومحافظة البقاع للمساهمة في تأمين المأوى للمتضررين.ويستضيف المركز حتى تاريخه 83 نازحاً ينتمون إلى 18 عائلة، حيث جرى تأمين الاحتياجات الأساسية والإجراءات التنظيمية اللازمة لاستقبالهم، بالتنسيق مع المختصة، بما يضمن توفير الحد الأدنى من مقومات الإقامة والرعاية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.