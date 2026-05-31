قطر تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

دانت قطر استمرار الاعتداءات على وتوسيع نطاق التوغل البري للجيش الاسرائيلي في جنوب البلاد واستهداف المدنيين.

Advertisement

وقالت إن الاعتداءات تعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة الجمهورية الشقيقة وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

ودعت الخارجية في بيان، إلى الاضطلاع بمسؤولياته، لإلزام اسرائيل بوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وحملها على احترام المواثيق والقوانين الدولية، و تنفيذ قرار (1701) بكامل بنوده.