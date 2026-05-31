أهالي حجولا يطالبون بحل عاجل لأزمة المياه

نفّذ أهالي بلدة اعتصاماً في باحة البلدة، احتجاجاً على استمرار أزمة المياه المزمنة في البلدة، بمشاركة فاعليات اجتماعية واختيارية.

وأكد المعتصمون أن "أزمة المياه في حجولا لم تعد مجرد مشكلة خدماتية عابرة، بل تحولت إلى معاناة يومية تثقل كاهل الأهالي وتدفعهم إلى تحمل أعباء مالية إضافية لتأمين المياه من مصادر خاصة، في وقت تستمر فيه الجباية والرسوم المفروضة عليهم دون أن يقابلها تأمين الخدمة المطلوبة".

وتلا مختار بلدة حجولا بياناً أكد طالب "بالتحرك الفوري لمعالجة أسباب الأزمة ووضع خطة واضحة ومحددة زمنياً لضمان وصول المياه إلى جميع المنازل بصورة عادلة ومنتظمة".

وشدد البيان على أن "الحق بالمياه حق أساسي للمواطنين، وأن استمرار التقاعس في معالجة هذه القضية يحمّل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن الأضرار والمعاناة التي يتكبدها الأهالي".