لبنان

صحيفة إسرائيلية تتكلم عن "اليونيفيل".. هذا ما يُخطط له!

Lebanon 24
31-05-2026 | 15:37
صحيفة إسرائيلية تتكلم عن اليونيفيل.. هذا ما يُخطط له!
كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، أن الأمم المتحدة تستعد لتقديم مقترح "محدث" يهدف إلى الإبقاء على آلاف المراقبين الدوليين ضمن قوة "اليونيفيل" في جنوب لبنان، خلافاً للتوجه المشترك بين تل أبيب وواشنطن لإنهاء عمليات القوة بحلول نهاية العام الجاري.

وبحسب مصادر الصحيفة، يتضمن المقترح خططاً بديلة لانتشار القوات، مع تمييز واضح بين المراقبين غير المسلحين والعناصر المسلحة المرافقة لهم.

وتهدف الخطوة إلى الحد من الانتقادات الموجهة إلى فعالية مهمة "اليونيفيل"، رغم أن الأعداد المقترحة لا تزال كبيرة، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة.

ومن المقرر أن يُطرح القرار للتصويت في مجلس الأمن خلال شهر آب المقبل، وسط ترجيحات بأن تطالب فرنسا، بصفتها الدولة الراعية للقوة، باستمرار عمل "اليونيفيل". (ارم)

