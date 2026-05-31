لبنان

"أمر خطير" يخشاه الجيش الإسرائيلي في لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل

Lebanon 24
31-05-2026 | 16:28
"أمر خطير" يخشاه الجيش الإسرائيلي في لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
أمر خطير يخشاه الجيش الإسرائيلي في لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل photos 0
أعرب ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي عن مخاوف من أن يواجه أي انسحاب محتمل من لبنان انتقادات حادة، في حال توصلت الحكومة إلى اتفاق من دون إبلاغ مسبق، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر عسكرية.

وقال الضباط إن الحكومة لا تعرض على الإسرائيليين الصورة الكاملة للمفاوضات الأميركية الإيرانية الجارية، رغم أن نتائجها قد تؤثر مباشرة على مسار القتال في لبنان.

وبحسب الصحيفة، تصاعدت الانتقادات داخل الجيش بعد عبور القوات الإسرائيلية نهر الليطاني، الذي كان يُعد سابقاً الحدود الفعلية للعمليات.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر مطلع أن القلق الأساسي داخل الجيش يتمثل في احتمال اتخاذ قرار بوقف الحرب بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تعمل في عمق الأراضي اللبنانية، ما قد يجعل الانسحاب "تحت نيران العدو" عملية معقدة وخطيرة.

كما انتقد مسؤولون عسكريون تقليص عدد القوات المنتشرة في شمال إسرائيل، بعد سحب الفرقة 146، وهي قوة احتياطية كانت تتقاسم مسؤولية المنطقة الحدودية مع الفرقة 91.

وأشار ضباط في القيادة الشمالية إلى أن "حزب الله" يتابع عملية سحب القوات ويعيد تقييم قدراته على طول الحدود.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن القوات البرية عبرت نهر الليطاني رغم تقليص الانتشار، فيما تنتشر وحدات من الفرقة 36، بينها عناصر من لواء "غولاني"، في مناطق لم يدخلها الجيش منذ 7 تشرين الأول 2023.

وبحسب تقييمات الجيش، يسعى "حزب الله" إلى فرض معادلة جديدة تقوم على توسيع عمق القصف داخل إسرائيل كلما توغلت القوات الإسرائيلية شمالاً.

ونقلت "هآرتس" عن أحد الجنود في الجبهة الشمالية قوله إن وقف إطلاق النار "غير محسوس على الأرض"، مضيفاً أن إطلاق النار مستمر والتهديدات قائمة، فيما تواصل القوات العمل في منطقة لا يزال العدو موجوداً فيها. (ارم)

