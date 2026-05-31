"أمر خطير" يخشاه الجيش الإسرائيلي في لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل

أعرب ضباط كبار في الجيش عن مخاوف من أن يواجه أي انسحاب محتمل من انتقادات حادة، في حال توصلت الحكومة إلى اتفاق من دون إبلاغ مسبق، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر عسكرية.

وقال الضباط إن الحكومة لا تعرض على الإسرائيليين الصورة الكاملة للمفاوضات الأميركية الجارية، رغم أن نتائجها قد تؤثر مباشرة على مسار القتال في لبنان.

وبحسب الصحيفة، تصاعدت الانتقادات داخل الجيش بعد عبور القوات نهر الليطاني، الذي كان يُعد سابقاً الحدود الفعلية للعمليات.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر مطلع أن القلق الأساسي داخل الجيش يتمثل في احتمال اتخاذ قرار بوقف الحرب بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تعمل في عمق الأراضي ، ما قد يجعل الانسحاب "تحت نيران العدو" عملية معقدة وخطيرة.

كما انتقد مسؤولون عسكريون تقليص عدد القوات المنتشرة في شمال ، بعد سحب الفرقة 146، وهي قوة احتياطية كانت تتقاسم مسؤولية المنطقة الحدودية مع الفرقة 91.

وأشار ضباط في القيادة الشمالية إلى أن " " يتابع عملية سحب القوات ويعيد تقييم قدراته على طول الحدود.

وكان بنيامين نتنياهو قد قال إن القوات البرية عبرت نهر الليطاني رغم تقليص الانتشار، فيما تنتشر وحدات من الفرقة 36، بينها عناصر من لواء "غولاني"، في مناطق لم يدخلها الجيش منذ 7 تشرين الأول 2023.

وبحسب تقييمات الجيش، يسعى "حزب الله" إلى فرض معادلة جديدة تقوم على توسيع عمق القصف داخل إسرائيل كلما توغلت القوات الإسرائيلية شمالاً.

ونقلت "هآرتس" عن أحد الجنود في الشمالية قوله إن وقف إطلاق النار "غير محسوس على الأرض"، مضيفاً أن إطلاق النار مستمر والتهديدات قائمة، فيما تواصل القوات العمل في منطقة لا يزال العدو موجوداً فيها. (ارم)