وزير العدل: الدولة ستكون أقوى في التفاوض إذا سلّم حزب الله سلاحه

اعتبر وزير العدل، عادل نصّار، في مقابلة مع ، أن يجرّ إلى حروب لم يخترها، مشيراً إلى أن إطلاق الحزب ستة صواريخ أدى إلى إعادة الحرب الشاملة على لبنان، وأن سلاحه بات يشكل ذريعة لاجتياح البلاد.

وأكد نصّارأن الوقت قد حان لكي يتوقف حزب الله عن مغامراته وأن يدعم خيار الدولة، مشدداً على ضرورة تسليم سلاحه للدولة ، معتبراً أن ذلك لا يمثل استسلاماً بل خطوة تصب في مصلحة لبنان وتعزز موقع الدولة.

وأضاف ستكون أقوى في أي مفاوضات إذا سلّم حزب الله سلاحه، متهماً الحزب بعرقلة قدرة التفاوض من موقع قوة، كما رأى أنه ضحى باللبنانيين في وخاض معارك تخدم مصالحه الخاصة.

وفي الشأن الداخلي، أشار وزير العدل إلى أن رئيس مجلس النواب يرفض جرّ لبنان إلى الحروب، لافتاً إلى أن رفضه حلّ الحكومة يعكس دعمه لوحدة اللبنانيين والحفاظ على الاستقرار الداخلي.