إسرائيل ترتكب مجزرة في دير الزهراني

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن المجزرة التي ارتكبها العدو في غارة شنها على بلدة فجر الاحد 31 أيار أدت إلى 8 من بينهم 3 سيدات و19 جريحا من بينهم 5 أطفال و 6 سيدات.

Advertisement