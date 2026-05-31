عسكريا.. كيف تستفيد إسرائيل من قلعة الشقيف؟

وبحسب التقرير، ترى المؤسسة الأمنية أن الموقع المرتفع للقلعة يمنح الجيش سيطرة ميدانية واسعة على مناطق في الجنوب، ويتيح مراقبة تحركات " "، ومنع عمليات التسلل أو إطلاق النار باتجاه شمال ، إضافة إلى الحد من عمليات التهريب من إلى .وأشار الموقع إلى أن قلعة باتت جزءاً من منظومة انتشار عسكري أوسع تعمل إسرائيل على تثبيتها في الجنوب، ضمن عقيدة تقوم على وجود عسكري دائم في مناطق متقدمة خارج الحدود، بدلاً من الاكتفاء بخط الحدود التقليدي.ونقل التقرير عن مصادر أمنية أن هذا التمركز يرتبط بعمليات تشمل أكثر من 60 قرية وبلدة جنوبية، يجري التعامل معها كمجال عمليات عسكرية، مع تقليص أو إنهاء الوجود المدني فيها بما يتيح حرية حركة للقوات الإسرائيلية.وبحسب المصادر، يهدف هذا التوجه إلى منع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لـ"حزب الله"، وفصل ارتباطه العملياتي مع ، عبر استهداف وتفكيك المواقع المشتركة ومراكز القيادة.كما أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتبر وجوده في المرتفعات، ولا سيما محيط قلعة الشقيف، عاملاً حاسماً في منع هجمات مستقبلية، وقاعدة انطلاق لعمليات استباقية ضد الحزب.ووفق الرواية الإسرائيلية، حاول "حزب الله" أكثر من مرة منع ترسيخ هذا الوجود العسكري، لكن هذه المحاولات فشلت، ما دفعه إلى تكثيف الهجمات الصاروخية وبالمسيّرات باتجاه الإسرائيلي والقوات المنتشرة في الجنوب.وخلص التقرير إلى أن هذا التحول يعكس إعادة صياغة أوسع للعقيدة الأمنية الإسرائيلية، تقوم على إنشاء "منطقة أمنية متقدمة" داخل أراضي الخصم، في ظل ما تصفه المؤسسة الأمنية بـ"واقع أمني جديد" على عدة جبهات. (ارم)