تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

القمّة الروحية غدا: تحصين الداخل قبل العاصفة ومراعاة المناخ السياسي العام في البلد

Lebanon 24
31-05-2026 | 22:43
A-
A+
القمّة الروحية غدا: تحصين الداخل قبل العاصفة ومراعاة المناخ السياسي العام في البلد
القمّة الروحية غدا: تحصين الداخل قبل العاصفة ومراعاة المناخ السياسي العام في البلد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت صونيا رزق في" الديار": تنعقد غدا قمة روحية مسيحية - اسلامية في دار الطائفة الدرزية - فردان، وشيخ عقل طائفة الموحدّين الدروز سامي ابي المنى من ابرز الداعين الى إنعقادها. وقد تمّ توجيه الدعوات الى رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية من بطاركة ومفتين ومشايخ عبّروا عن ترحيبهم لترسيخ الوحدة الوطنية، ومنع الانجرار نحو الفتنة الداخلية، وتوجيه رسالة جامعة في مرحلة سياسية وأمنية دقيقة، عنوانها الأساسي منع تفاقم الخلافات حول الملفات الحسّاسة، والتأكيد على الحوار كسبيل للتفاهم على أي ملف خلافي، ومواكبة التطورات الجنوبية بموقف وطني.
Advertisement
لكن لا بدّ من الإشارة الى انّ تناول هذا الموضوع لم يكن سهلاً، اذ فضّل المعنيون بالقمة من ضمنهم رجال دين عدم التحدث وفق مطلب جماعي بحسب ما أوضحوا لانّ المباحثات ما زالت جارية لوضع العناوين الرئيسية، كما انّ بعض الملفات تعاني من التباين السياسي بين باحثيها، ومَن تحدث تمنى عدم ذكر إسمه قبل ان يتم التوافق على كل العناوين.
وعلى صعيد اللجنة الوطنية الإسلامية - المسيحية للحوار، فقد أشار امينها العام الدكتور محمد السمّاك الى انّ القمة ستنعقد على مستوى البطاركة والمفتين وسيحضر الجميع وفق ما أكدوا، مفضّلا عدم تسريب كل العناوين قبل موعد إنعقادها، وقال:" نحن مؤتمنون على مشروع البيان الذي توزّع على المرجعيات الدينية لإبداء رأيهم أثناء الاجتماع حيث سيُعلن النص".
وتابع السمّاك:" نحن لجنة وطنية رسمية تتولى هذا الموضوع، لكن يُمنع علينا تسريب المضمون حالياً قبل الموافقة الجماعية عليه من قبل المرجعيات الدينية".
الى ذلك ووفق المعلومات، فقد إبتعدت اللجنة المذكورة عن التصريح حول مسار الاتصالات القائمة، بسبب حسّاسية الواقع السياسي الحالي وتفاقم التهديدات "الاسرائيلية" ، والسعي لتوحيد الرؤية حول العناوين المهمة التي سيتضمّنها البيان الختامي، بهدف عدم ترك أي ثغرة من شأنها ان تؤثر على التقارب، لذا فالاتصالات قائمة بة لنيل موافقة المرجعيات الدينية على المضمون قبل الثاني من حزيران المقبل.
في هذا الاطار اوضح مصدر مسيحي متابع للتحضيرات، بأنّ القمة المرتقبة ستكون على غرار القمة الروحية السابقة من ناحية المضمون والتوقيت، اذ انّ المرحلة التي نمرّ بها تتطلّب بحث الملفات المعنية بالسيادة والاستقرار والامن، اي الدعوة الى إنهاء الحرب وعودة النازحين الى ديارهم وإعادة الاعمار، مع ملفات اخرى ما زالت قيد المعالجة والبحث، على ان تنتهي بورقة عمل تؤسّس لمسار من العمل والتعاون بين جميع المكوّنات الوطنية، خدمة للمصلحة اللبنانية العامة وتحصيناً للسلم الأهلي وحماية للبنان.
اما الطائفة الشيعية فتلفت مصادر مطلعة ضمنها الى انّ لجنة الحوار الإسلامي- المسيحي تواصل اجتماعاتها مع رجال الدين، من أجل تنسيق المواقف وصياغة بيان بعيد عن أي تباينات، وآملت ان تكون القمة المرتقبة محطة لتوحيد كلمة اللبنانيين، على أن تحاكي همومهم وتطلعاتهم في ظل التهديدات والتحدّيات "الاسرائيلية"، والتوصل الى خاتمة تعبّر عن الثوابت والمبادئ الجامعة وعدم التفريط بأرض الجنوب والمطالبة بخروج "الاسرائيلي"من القرى المحتلة، وان يراعي البيان المناخ السياسي العام في البلد من كل النواحي، بهدف منع الخسارة والغبن عن أي طائفة.  
 
مواضيع ذات صلة
نقطتان اساسيتان في بيان "القمة الروحية"
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى: عقد القمة الروحية ضرورة وجودية وليس لقاءً بروتوكولياً
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل: للقمة الروحية الثلاثاء أهمية في ظل ما يواجهه الوطن من تحدّيات
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إدانة رئاسية وروحية وسياسية للحملة على البطريرك الراعي "حماية للسلم الأهلي"
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24

اللبنانية

النازحين

المسيحية

الشيعية

الرئيسي

إسلامي

الطائف

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-06-01
Lebanon24
04:20 | 2026-06-01
Lebanon24
04:18 | 2026-06-01
Lebanon24
04:09 | 2026-06-01
Lebanon24
04:09 | 2026-06-01
Lebanon24
04:00 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24