لبنان

اتصال أميركي بلبنان وإسرائيل ومبادرة لوقف النار.. هذه تفاصيلها

كشف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أجرى خلال الساعات الـ48 الماضية اتصالات مع  اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مساعٍ لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد على الجبهة اللبنانية.

وبحسب المسؤول، طُرحت المبادرة ضمن المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان، وتنص في مرحلتها الأولى على وقف "حزب الله" جميع هجماته على إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن توسيع التصعيد أو تنفيذ عمليات إضافية في بيروت.

وأوضح أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام خفض تدريجي للتوتر، وصولاً إلى وقف فعلي للأعمال العدائية.

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس عون سعى إلى طرح المقترح والعمل على التوصل إلى تفاهم بشأنه.

وأضاف أن بري أكد قدرته على ضمان التزام "حزب الله" بوقف إطلاق النار، لكنه أصر على أن توقف إسرائيل عملياتها أولاً.

واتهم المسؤول الأميركي "حزب الله" باتباع التوجهات الإيرانية، معتبراً أن الحزب لا يضع مصلحة الشعب اللبناني في مقدمة أولوياته، كما زعم أن طهران تسعى إلى إطالة أمد الصراع في لبنان لتظهر لاحقاً كطرف ساهم في احتواء الأزمة.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تتوقع من إسرائيل الاستمرار في تحمل الهجمات، مضيفاً أن "أسرع طريق لخفض التصعيد وحماية المدنيين من جميع الأطراف هو أن يوقف حزب الله إطلاق النار فوراً".

