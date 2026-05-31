اتصال أميركي بلبنان وإسرائيل ومبادرة لوقف النار.. هذه تفاصيلها

كشف موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن الأميركي ماركو روبيو أجرى خلال الساعات الـ48 الماضية اتصالات مع اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إطار مساعٍ لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد على الجبهة .

وبحسب المسؤول، طُرحت المبادرة ضمن المفاوضات الجارية بين ولبنان، وتنص في مرحلتها الأولى على وقف " " جميع هجماته على إسرائيل، مقابل امتناع إسرائيل عن توسيع التصعيد أو تنفيذ عمليات إضافية في .

وأوضح أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام خفض تدريجي للتوتر، وصولاً إلى وقف فعلي للأعمال العدائية.

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس عون سعى إلى طرح المقترح والعمل على التوصل إلى تفاهم بشأنه.

وأضاف أن أكد قدرته على ضمان "حزب الله" بوقف إطلاق النار، لكنه أصر على أن توقف إسرائيل عملياتها أولاً.

واتهم المسؤول الأميركي "حزب الله" باتباع التوجهات ، معتبراً أن الحزب لا يضع مصلحة الشعب اللبناني في مقدمة أولوياته، كما زعم أن طهران تسعى إلى إطالة أمد الصراع في لتظهر لاحقاً كطرف ساهم في احتواء الأزمة.

وأكد أن لا تتوقع من إسرائيل الاستمرار في تحمل الهجمات، مضيفاً أن "أسرع طريق لخفض التصعيد وحماية المدنيين من جميع الأطراف هو أن يوقف حزب الله إطلاق النار فوراً".