تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

النزوح يضغط على بيروت وجبل لبنان.. وتحذيرات!

Lebanon 24
31-05-2026 | 23:11
A-
A+
النزوح يضغط على بيروت وجبل لبنان.. وتحذيرات!
النزوح يضغط على بيروت وجبل لبنان.. وتحذيرات! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتزايد الضغوط على المدن والبلدات اللبنانية المضيفة للنازحين، مع استمرار موجات النزوح الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي جنوباً وتوسع رقعة العمليات العسكرية، ما يضاعف الأعباء على بنى تحتية متهالكة أساساً.
Advertisement

وكتبت "الشرق الأوسط": ينتشر النازحون بعد بيروت، في قرى إقليم الخروب وفي مناطق جبل لبنان كما في طرابلس شمال لبنان، وصيدا عاصمة الجنوب، التي كانت تستضيف أعداداً كبيرة من نازحي الجنوب قبل أن يضطر المئات إلى مغادرتها بعد التهديدات والغارات التي طالتها.

ويقدر العدد الإجمالي للنازحين بمليون و300 ألف نازح يعيش 128 ألفاً منهم في مراكز للإيواء.

ويعتبر رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب سجيع عطية أن "وضع البنى التحتية في معظم المناطق، من دون حرب ومن دون نزوح، غير مناسب وبالتالي بدل المعاناة التي اعتدناها في الأيام العادية، نحن نعيش اليوم معاناة مضاعفة ولذلك نحاول اللجوء إلى أفضل الحلول المتاحة أمامنا".

ويشير عطية إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه مناطق النزوح، "الاكتظاظ، النفايات، وضع الكهرباء والمياه كما عدم الجباية، أضف أن محطات الصرف الصحي أصلاً لم تكن تعمل إلا بالحد الأدنى في بيروت، وبالتالي الوضع بكل المناطق من سيء لأسوأ".

وفي بيروت، قال عضو بلدية العاصمة محمد بالوظة إن المدينة تستضيف نحو 100 ألف نازح، بسبب قربها من الضاحية الجنوبية ورغبة كثيرين بالبقاء قرب منازلهم لتفقدها.

وأوضح أن الكثافة السكانية فاقت قدرة بيروت الاستيعابية، في ظل بنى تحتية متهالكة وأزمات تطال الصرف الصحي والمياه والكهرباء، إضافة إلى تفاقم زحمة السير وعجز القوى الأمنية عن ضبط الواقع اليومي.

ورأى بالوظة أن هذا الوضع يهدد بشلل العمل البلدي والإداري في العاصمة، داعياً إلى إعلان حالة طوارئ في بيروت، وطلب مساعدة وزارة الأشغال ومجلس الإنماء والإعمار، إضافة إلى توفير دعم دولي مستمر لا يقتصر على مساعدات آنية.

ووصف الوضع في العاصمة بأنه "سيئ جداً"، قائلاً إن المدينة "تئن" وإن قدرتها على التحمل شارفت على النفاد.

ويوضح الباحث محمد شمس الدين أنه بعد بيروت، تتحمل مناطق جبل لبنان الأعباء الأكبر للنزوح، لافتاً إلى أن «مشكلات كبيرة تواجه البلدات والمدن المضيفة لأعداد كبيرة من النازحين حيث إن بعضها بات يستقبل نفس عدد السكان الأصليين أو أكثر».

ويقدر عدد النازحين في الشوف الأعلى بنحو 20 ألف نازح بينما يستقبل إقليم الخروب وحده أكثر من 130 ألف نازح، وهو ما حوَّل المنطقة إلى مركز نزوح كبير غير قادر على استقبال المزيد لا في المراكز ولا في المنازل، وهو ما سبق أن تحدث عنه نائب المنطقة، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، مطالباً «بتحويل النزوح إلى مناطق أخرى، لأن المؤسسات الصحية والاجتماعية والخدمية في إقليم الخروب ستصبح عاجزة قريباً عن تلبية مهماتها».

ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه إلى جانب «زحمة السير التي تشهدها هذه المناطق، فهناك أزمة نفايات بحيث أن كميتها تضاعفت في الوقت الذي بقيت فيه إمكانيات الشركات المكلفة بالجمع على حالها»، مشيراً إلى أنه «سيكون هناك مشكلة بتأمين المياه على أبواب فصل الصيف».
مواضيع ذات صلة
"شح الدولار" يضغط على لبنان اقتصاديا وتحذيرات من ارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه بيروت وجبل لبنان تعلن تسهيلات واسعة لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
حيدر تابع ملف النزوح مع جابر على رأس وفد من النبطية وأخر من رؤساء بلديات قضاء جزين وجبل الريحان
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للمسيّرات إسرائيلية في أجواء الضاحية وبيروت وجبل لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الشرق الأوسط

الديمقراطي

الإسرائيلي

اللبنانية

النازحين

ديمقراطي

إسرائيل

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-06-01
Lebanon24
04:20 | 2026-06-01
Lebanon24
04:18 | 2026-06-01
Lebanon24
04:09 | 2026-06-01
Lebanon24
04:09 | 2026-06-01
Lebanon24
04:00 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24