إقفال عدد من المدارس في صيدا وجوارها

في ظلّ التوتّر الأمني والتصريحات الأخيرة التي تنذر بتصعيد محتمل، أعلنت عدة مدارس وثانويات في مدينة ومحيطها تعليق الدروس اليوم حرصًا على سلامة الطلاب والهيئات التعليمية والأهالي.وقد أبلغت إدارات المدارس الأهالي بقرارات الإقفال المؤقت، مؤكدةً أنّ الخطوات المتّخذة تأتي كإجراء احترازي بانتظار تبلور الأوضاع خلال الساعات المقبلة، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن خطط العمل والمتابعة التعليمية للأسبوع الحالي.ويأتي هذا القرار بعد حالة القلق التي سادت بين الأهالي في صيدا والجنوب، وسط مخاوف من أي تطورات أمنية مفاجئة قد تؤثر على حركة التنقل الطلاب وسلامتهم.كما أبقى بعض المدارس مكاتب الإدارة والسكرتاريا مفتوحة ضمن دوام محدود لاستقبال المراجعات الضرورية.