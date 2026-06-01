تمارين تدريبية للجيش.. وتحذير

"ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:ابتداءً من 1 / 6 / 2026 ولغاية 5 / 6 / 2026 ضمنًا، من الساعة 8.00 حتى الساعة 20.00 من كل يوم، في منطقة كفردبيان – كسروان.ابتداءً من 1 / 6 / 2026 ولغاية 22 / 8 / 2026 ضمنًا، من الساعة 8.00 حتى الساعة 24.00 من كل يوم، في منطقة القاع – .ابتداءً من 1 / 6 / 2026 من الساعة 7.30 حتى الانتهاء، في حقل تدريب وادي بروما – جرد الصويري.تتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.لذا تدعو إلى عدم الاقتراب من بقع التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه".