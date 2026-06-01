تحوّل في النبرة الالمانية خلال اسابيع

تؤشر المواقف الأخيرة الصادرة عن الالماني يوهان فاديفول من تطورات الجنوب إلى تبدّل واضح في النبرة الدبلوماسية حيال المشهد اللبناني. فبعدما بدا الخطاب الالماني أقرب إلى تفهّم الدوافع الأمنية ، مع اعتبار وجود قوات في بعض مناطق الجنوب "ضرورياً" وربط ذلك بعدم معالجة ملف " " والفصائل الأخرى، عادت اللغة نفسها لتتخذ منحى أكثر حذراً بشكل مفاجئ مساء أمس، عبر الدعوة إلى العودة لوقف إطلاق النار والتعبير عن "قلق بالغ" من استمرار التقدم داخل الأراضي .وبين العبارتين، يقول مصدر متابع إنّه لا يُظهر ما حصل التناقض بقدر ما تنكشف صعوبة الموازنة بين هواجس الأمنية وخطر دفع الجنوب اللبناني نحو مرحلة أكثر تصعيداً.وكان المكتب الصحافي للوزير الألماني نقل امس عنه قوله: "إن تقدم الجيش الإسرائيلي في يثير قلقا بالغا".وأشار الوزير إلى أنه يجب على إسرائيل أن لا تعرض حياة المدنيين والبنية التحتية المدنية في للخطر.وقال : "إذا دفع المدنيون ثمن التصعيد العسكري، وأصبحت أجزاء من لبنان غير صالحة للسكن لفترة طويلة، لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا على المدى البعيد. خلال عملياتها ضد حزب الله، يجب على إسرائيل حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ".كما دعا الوزير، الأطراف" إلى وقف الأعمال القتالية والعودة إلى وقف إطلاق النار المتفق عليه"، مؤكدا" أن مفتاح استقرار الوضع هو تعزيز سلطة ".