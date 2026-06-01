تصريحات جنبلاط "لن تقدم ولن تؤخر"

قال مصدر نيابي إن تصريحات رئيس اللقاء السابق الأخيرة والتي ذكر فيها قوى سياسية متهكماً عليها لن تقدم ولن تؤخر في المعادلة الداخلية وفي التواصل مع ، لأنها تصريحات اعتاد عليها حلفاء وأصدقاء الحزب.وقال" حتى إن المشمولة بالتصاريح تدرك أن جنبلاط كان يريد انتقاد قيادة " " لناحية جنوحها التام نحو ، من هنا كان لا بد أن ينتقد في الوقت ذاته قوى سياسية مسيحية على قاعدة 6 و6 مكرر كي لا يظهر أنه ينتقد "الحزب" فقط، وهذا ما حصل".المصدر ختم بالقول" إن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط سيقوم في الأيام المقبلة بجولة على القيادات السياسية، وهي جولة دورية يثبت فيها مواقف الحزب الداعمة للدولة والحكومة، وللتأكيد على التحالف الدائم مع هذه القوى ذات التوجه الوطني الواحد".