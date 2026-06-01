نقطتان اساسيتان في بيان "القمة الروحية"

لفت مرجع كنسي إلى أن القمة الروحية التي سوف تُعقد غدا الثلاثاء في تكتسب أهمية بارزة، وخصوصاً في الوقت الذي يمر فيه بأصعب الظروف، مشيرا الى أن التواصل الدائم بين مكونات لبنان الروحية هو السبيل الوحيد من أجل الإبقاء على اللحمة الداخلية والعيش المشترك، بالرغم من التباينات على المستوى السياسي.ولفت المصدر إلى أن جميع رؤساء الطوائف سيشاركون في القمة، وسيصدر بيان تم العمل على اعداده طوال أسبوع كامل ويرتكز على نقطتين أساسيتين:الأولى: العمل على خفض الخطاب السياسي ونزع خطاب الكراهية بشكل نهائي، بالرغم من الاختلاف السياسي.الثانية: هي المرجعية الوحيدة لجميع أبناء الوطن، وخاصة في الظروف التي يمر فيها لبنان اليوم.وختم المصدر بأن اللقاء سيكتسب أهمية بارزة كونه يُعقد في وقت لبنان بأمسّ الحاجة فيه إلى التلاقي في الشكل كما في المضمون.