تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقطتان اساسيتان في بيان "القمة الروحية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-06-2026 | 03:15
A-
A+
نقطتان اساسيتان في بيان القمة الروحية
نقطتان اساسيتان في بيان القمة الروحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت مرجع كنسي إلى أن القمة الروحية التي سوف تُعقد غدا الثلاثاء  في دار الطائفة الدرزية في فردان تكتسب أهمية بارزة، وخصوصاً في الوقت الذي يمر فيه لبنان بأصعب الظروف، مشيرا الى أن التواصل الدائم بين مكونات لبنان الروحية هو السبيل الوحيد من أجل الإبقاء على اللحمة الداخلية والعيش المشترك، بالرغم من التباينات على المستوى السياسي.
Advertisement
ولفت المصدر إلى أن جميع رؤساء الطوائف سيشاركون في القمة، وسيصدر بيان تم العمل على اعداده طوال أسبوع كامل ويرتكز على نقطتين أساسيتين:
الأولى: العمل على خفض الخطاب السياسي ونزع خطاب الكراهية بشكل نهائي، بالرغم من الاختلاف السياسي.
الثانية: الدولة اللبنانية هي المرجعية الوحيدة لجميع أبناء الوطن، وخاصة في الظروف التي يمر فيها لبنان اليوم.
وختم المصدر بأن اللقاء سيكتسب أهمية بارزة كونه يُعقد في وقت لبنان بأمسّ الحاجة فيه إلى التلاقي في الشكل كما في المضمون.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بيان من المكتب الإعلامي في مشيخة العقل للراغبين في تغطية أعمال القمة الروحية غداً
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 13:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القمّة الروحية غدا: تحصين الداخل قبل العاصفة ومراعاة المناخ السياسي العام في البلد
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 13:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى: عقد القمة الروحية ضرورة وجودية وليس لقاءً بروتوكولياً
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 13:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل: للقمة الروحية الثلاثاء أهمية في ظل ما يواجهه الوطن من تحدّيات
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 13:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الدولة اللبنانية

الطائفة الدرزية

اللبنانية

الدولة ال

الطائف

في دار

فردان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-06-01
Lebanon24
06:45 | 2026-06-01
Lebanon24
06:42 | 2026-06-01
Lebanon24
06:35 | 2026-06-01
Lebanon24
06:32 | 2026-06-01
Lebanon24
06:29 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24