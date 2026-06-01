تراجع مرتقب في أسعار البنزين والمازوت غداً

كشف ممثل موزعي المحروقات في أنه مع انقضاء عطلة المبارك الرسمية، ستصدر والمياه غداً الثلاثاء جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، متوقعاً أن يشهد انخفاضاً في أسعار مادتي البنزين والمازوت.ويأتي هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار المشتقات النفطية في خلال الأيام الماضية، ما سينعكس مباشرة على السوق عبر الجدول الجديد، في حين يبقى سعر قارورة مستقراً أو ضمن هامش التغيير المحدود بانتظار صدور التسعيرة الرسمية.ومن المتوقع أن يساهم هذا الانخفاض في تخفيف جزء من الأعباء عن المواطنين وقطاعات النقل والإنتاج، ولو بشكل محدود، في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة الحياة في لبنان.