اخلوا الى شمال الزهراني.. انذار إسرائيلي إلى هذه البلدات الجنوبية

وجّه المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي انذارا عاجلا الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: العاقبية, , المروانية, صنيبر, النجارية, العدوسية (صيدا), خربة بصل.

وطلب منهم اخلاء المنازل فوراً والانتقال الى شمال .

ووجه في تحذير آخر انذارا بوجب الاخلاء لسكان بلدتي مليخ وكفرحونة.



وقال:" حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة".