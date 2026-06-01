تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المبيعات "صفر".. هل يقترب قطاع السيارات في لبنان من إعلان الإفلاس قريبًا؟

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
01-06-2026 | 02:30
A-
A+
المبيعات صفر.. هل يقترب قطاع السيارات في لبنان من إعلان الإفلاس قريبًا؟
المبيعات صفر.. هل يقترب قطاع السيارات في لبنان من إعلان الإفلاس قريبًا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
من منّا لا يحلم بامتلاك سيارة أحلامه؟ سيارة فارهة، أو رياضية، أو ربما سيارة عائلية تتناسب مع حاجات الأسرة، فيما يفضّل آخرون سيارة صغيرة تكفي لشخصين فقط. لكل شخص مواصفاته الخاصة وحلمه المختلف، لكن في لبنان تبدّلت الأحلام منذ عام 2019، بعدما فرضت الأزمة الاقتصادية واقعًا جديدًا على المواطنين، فتحوّل شراء السيارة من "حلم" إلى مجرد وسيلة تلبي الحاجة الأساسية لا أكثر.
Advertisement

ومع اندلاع الحرب واستمرار الأزمات، تراجع هذا الحلم أكثر فأكثر، وبات كثيرون يضعون فكرة شراء سيارة جديدة جانبًا بانتظار ظروف أفضل. فرغم تضرر عدد كبير من السيارات خلال الحرب، إلا أن الإقدام على شراء سيارة جديدة اليوم أصبح تحديًا كبيرًا في ظل الغلاء، وانعدام الاستقرار، وتراجع القدرة الشرائية. فكيف يبدو واقع قطاع السيارات في لبنان اليوم؟


نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، إيلي قزي، أشار في حديث لـ "لبنان 24" إلى أن قطاع السيارات يرتبط بشكل مباشر بالاستقرار الأمني، موضحًا أن هذا القطاع يُعد من الكماليات بالنسبة إلى شريحة واسعة من المواطنين خلال فترات الحرب والأزمات. وقال إن السيارة تُعتبر حاجة أساسية لدى العائلات، كما أن كل شاب يبلغ سن الـ18 يحلم بامتلاك سيارة، إلا أن الأولويات تتغيّر في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة، حيث يتراجع الإقبال على الشراء وتنحصر المصاريف بالحاجات الأساسية من مأكل ومشرب.

المبيعات "صفر" والقطاع ينهار
وأكد قزي أن المبيعات في قطاع السيارات "صفر" ما ينعكس بشكل كارثي على القطاع، لأن غياب حركة البيع يعني تلقائيًا تكبّد خسائر متواصلة، خصوصًا أن السيارات الموجودة داخل المعارض تفقد من قيمتها مع الوقت من دون تصريف.

وأوضح أن الفارق بين مبيعات هذا العام والعام الماضي "شاسع جدًا"، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء الحرب العام الماضي، شهد السوق حركة ناشطة مع تشجّع المواطنين على الشراء، وكان الوضع "جيدًا جدًا". أما هذا العام، فوصف الواقع بـ"الكارثي"، لافتًا إلى أن المستوردين بدأوا منذ شهري كانون الثاني وشباط بالتحضير لموسم الصيف وطلبوا شحنات جديدة تحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر للوصول، إلا أنها وصلت بالتزامن مع الأزمة الحالية.

سيارات عالقة في مرفأ بيروت وأزمة سيولة تخنق التجار

وفي ما يتعلق بأزمة السيارات العالقة في مرفأ بيروت، أوضح قزي أن المشكلة لا ترتبط بالدولة بل بالأوضاع المالية للتجار، إذ إن المستورد يحتاج أولًا إلى بيع السيارات الموجودة لديه لتأمين السيولة اللازمة لإخراج السيارات العالقة في المرفأ. وأضاف أن من يملك السيولة يستطيع إخراج بضاعته، بينما تبقى سيارات الآخرين داخل المرفأ، ما يفاقم حجم الأزمة والخسائر، خصوصًا مع استمرار دفع رسوم الأرضيات والتخزين في ظل غياب أي حركة بيع.

المعارض مهددة بالإقفال والموظفون بخطر الصرف
وأشار أيضًا إلى أن عددًا كبيرًا من المعارض يواجه ضغوطًا مالية هائلة، في ظل الإيجارات المرتفعة ورواتب الموظفين، مؤكدًا أن بعض أصحاب المعارض لم يعودوا قادرين على تسديد كامل الرواتب، وقد يضطرون خلال الشهرين المقبلين إلى دفع نصف راتب فقط للموظفين. وحذّر من أنه في حال استمرت الأوضاع على حالها، فإن العديد من الموظفين سيكونون مهددين بالصرف، وقد تضطر المعارض إلى الإقفال بسبب ارتفاع المصاريف التشغيلية وعدم القدرة على الاستمرار.

أما بالنسبة إلى أسعار السيارات، فأكد قزي أن الأسعار تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة، نتيجة حاجة التجار إلى البيع حتى "بسعر الكلفة أو أقل"، في محاولة لتخفيف الخسائر وتحسين أوضاعهم المالية، إلا أن القدرة الشرائية لدى المواطنين لا تزال ضعيفة ولا تسمح بتحريك السوق.

وطالب قزي الجهات الرسمية باتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ قطاع السيارات، أبرزها خفض الرسوم الجمركية وتعديل رسم الاستهلاك من 45% إلى ما بين 25 و30%.

وشدد على أنه في حال استمرار الحرب، فإن القطاع يتجه نحو موجة إفلاسات واسعة، مضيفًا أن العديد من التجار سيضطرون إلى البحث عن بلدان أكثر استقرارًا وأمانًا لمتابعة أعمالهم فيها.

في الختام، يقف قطاع السيارات في لبنان اليوم أمام واحدة من أصعب مراحله. فالحرب لم تُصِب فقط الطرقات والسيارات، بل أصابت أيضًا القدرة الشرائية، ودفعت المواطنين إلى تأجيل أحلامهم، فيما يرزح التجار تحت وطأة الخسائر والركود وارتفاع التكاليف.

وفي بلدٍ ترتبط فيه حركة الأسواق بالأمن والاستقرار، يبدو أن قطاع السيارات ينتظر بدوره "إشارة انفراج" تعيد الحياة إلى المعارض، وتحرك عجلة البيع من جديد، قبل أن يتحوّل الركود الحالي إلى أزمة وجودية تهدد هذا القطاع بالإقفال والإفلاس.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل اقترب لبنان من "أزمة الأمن الغذائي"؟
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب المشتعل… هل يقترب لبنان من لحظة الانفجار؟
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان أمام "مأزق" اقتصادي: تراجع التحويلات الخارجية وتحذيرات من شح الدولار قريباً
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لرويترز: ترامب سيتخذ القرار بشأن مبيعات الأسلحة لتايوان قريبا
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الجهات الرسمية

موسم الصيف

لبنان 24

التزام

بيروت

رياضي

أحلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-06-01
Lebanon24
04:20 | 2026-06-01
Lebanon24
04:18 | 2026-06-01
Lebanon24
04:09 | 2026-06-01
Lebanon24
04:09 | 2026-06-01
Lebanon24
04:00 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24