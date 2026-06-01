وزير العمل إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي

Lebanon 24
01-06-2026 | 02:27
وزير العمل إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي
 غادر وزير العمل الدكتور محمد حيدر بيروت صباحا، متوجهاً إلى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد رسمي يضم ممثلين عن وزارة العمل، ووفدين من الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل، بالإضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، للمشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، بمشاركة وزراء العمل وممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الوزير حيدر كلمة لبنان أمام المؤتمر، يتناول فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وانعكاساتها الخطيرة على سوق العمل والعمال والمؤسسات الإنتاجية والاقتصاد الوطني. كما سيعرض حجم الأضرار التي لحقت بقطاع العمل جراء هذا العدوان، ناقلاً إلى منبر الأمم المتحدة واقع الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.

وسيدعو "المجتمع الدولي إلى دعم لبنان وتعزيز الضغوط الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، بما يتيح إعادة الاستقرار ودعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي".

وعلى هامش المؤتمر، يعقد الوزير حيدر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، في مقدمهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، بالإضافة إلى عدد من وزراء العمل نظرائه من مختلف الدول، حيث سيتم البحث في سبل تعزيز التعاون ودعم البرامج والمشاريع المرتبطة بسوق العمل والحماية الاجتماعية في لبنان.
