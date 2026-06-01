وزير العمل إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر العمل الدولي

ومن المقرر أن يلقي الوزير حيدر كلمة أمام المؤتمر، يتناول فيها التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان نتيجة الاعتداءات المستمرة، وانعكاساتها الخطيرة على سوق العمل والعمال والمؤسسات الإنتاجية والاقتصاد الوطني. كما سيعرض حجم الأضرار التي لحقت بقطاع العمل جراء هذا العدوان، ناقلاً إلى منبر الأمم المتحدة واقع الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.وسيدعو " إلى دعم لبنان وتعزيز الضغوط الرامية إلى وقف العدوان ، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي ، بما يتيح إعادة الاستقرار ودعم جهود التعافي الاقتصادي والاجتماعي".وعلى هامش المؤتمر، يعقد الوزير حيدر سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين، في مقدمهم المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والمدير العام لمنظمة العمل العربية، بالإضافة إلى عدد من وزراء العمل نظرائه من مختلف الدول، حيث سيتم البحث في سبل تعزيز التعاون ودعم البرامج والمشاريع المرتبطة بسوق العمل والحماية الاجتماعية في لبنان.