كما في صيدا كذلك في بيروت.. مدارس تقفل ابوابها بعد التهديد

على وقع التهديدات المستجدة باستهداف الضاحية الجنوبية، شهدت بعض مدارس العاصمة حالة من الاستنفار، حيث سارعت إدارات تربوية إلى التواصل مع الأهالي ودعوتهم للحضور فوراً لاصطحاب أولادهم، تمهيداً لإقفال أبوابها وإخلاء المباني خوفاً من أي تطورات أمنية مفاجئة.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية في ظل تصاعد التوتر الأمني وعودة التهديدات الاسرائيلية بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، ما دفع إدارات تعليمية إلى تقديم سلامة الطلاب والهيئات التعليمية على أي اعتبار آخر، بانتظار اتضاح مسار التطورات الميدانية.