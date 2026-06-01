المفاوضات تترنح.. نتنياهو يصعّد ليجر ايران الى المعركة؟

بات واضحاً وجود جمود في مسار المفاوضات - ، ولا سيما بعد الجولة الأخيرة التي جمعت ضباطاً من وجيش العدو . ورغم الآمال التي سبقت هذا اللقاء بإمكان تحقيق خرق ما في الملفات العالقة، إلا أن النتائج جاءت معدومة، ما عزز الانطباع بأن المسار التفاوضي يواجه عقبات جدية يصعب تجاوزها في المدى المنظور.هذا الجمود يفسر إلى حد بعيد جانباً من التصعيد الإسرائيلي المستمر في . فإسرائيل تبدو مقتنعة بأن السلطة اللبنانية غير قادرة أو غير راغبة في اتخاذ خطوات جوهرية تجاه " "، الأمر الذي يدفعها إلى زيادة الضغوط العسكرية والأمنية أملاً في تغيير الوقائع السياسية القائمة ، وآخرها ما اعلن صباح اليوممن ان رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس اصدرا بيانا مشتركا قالا فيه إنهما أمرا الجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية في .غير أن هذه المقاربة لم تحقق حتى الآن النتائج التي كانت تل أبيب تتوقعها، بل ساهمت في زيادة التوتر ورفع مستوى المخاطر على جانبي الحدود.في المقابل، لا تبدو المفاوضات - الأميركية في وضع أفضل. فالمسافة بين الطرفين ما زالت كبيرة، ومع مرور الوقت يصبح التوصل إلى تسوية شاملة أكثر تعقيداً. فكل جولة تفاوضية لا تنتهي بنتائج ملموسة تؤدي إلى تراكم الشكوك وتوسيع هوة الثقة، ما يجعل الاتفاق على بنود توافقية أمراً أكثر صعوبة من السابق.هذا الواقع يرفع من احتمالات التصعيد الإقليمي خلال المرحلة المقبلة. فكلما تراجعت فرص التسوية السياسية، ازدادت فرص اللجوء إلى أدوات الضغط الميداني والعسكري. ومن هنا يمكن فهم جزء من السلوك الإسرائيلي الحالي، حيث قد يرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن التصعيد يخدم أكثر من هدف في الوقت نفسه.فمن جهة، قد يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية أو أمنية إضافية، ومن جهة أخرى قد يحاول دفع إلى ردود فعل أكبر من شأنها تعقيد المشهد التفاوضي مع أو حتى الإطاحة به بالكامل.ومع ذلك، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن مسار التفاوض الأميركي - يواجه تحديات متزايدة بغض النظر عن الحسابات الإسرائيلية. لذلك تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة حساسة قد تشهد ارتفاعاً في مستوى التوتر، خصوصاً إذا اقتنعت طهران بأن فرص التوصل إلى تفاهمات حقيقية باتت محدودة. عندها قد يصبح التصعيد المتبادل خياراً مطروحاً بقوة، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة غير المباشرة بين إيران وإسرائيل، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات على لبنان والمنطقة بأسرها.