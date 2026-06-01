لبنان

بلدية صيدا تنفي رفض استقبال عناصر الدفاع المدني.. إليكم هذا البيان

01-06-2026 | 04:22
 نفت بلدية صيدا صحة الأخبار المتداولة حول رفضها السماح لمركز الدفاع المدني في صور باستخدام أرض ملك عام، مؤكدة أنها دعمت استقبال العناصر والآليات الذين جرى إخلاؤهم من مراكزهم بسبب الإنذارات الإسرائيلية.
وأوضحت البلدية أن رئيسها أجرى اتصالات مع المديرية العامة للدفاع المدني، ومحافظ الجنوب، وفاعليات المدينة، كما أجرى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري اتصالات مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية للمساعدة في تأمين موقع مناسب. ورغم تمسك المديرية بموقع عند المدخل الشمالي (قرب المدينة الرياضية)، اقترحت البلدية موقعاً بديلاً على أرض تملكها عند المدخل الجنوبي (قرب المرفأ الجديد)، استناداً إلى اعتبارات لوجستية لتسهيل الحركة وتفادي الازدحام، مع الإبقاء على الموقع الشمالي ضمن الخطة الاحترازية لإدارة الكوارث.

وأشارت البلدية إلى أن توجه الدفاع المدني إلى الصرفند جاء بناءً على قراره الخاص، وليس نتيجة رفض صيداوي، داعية الإعلام إلى توخي الدقة.
عناصر الدفاع المدني يعيدون فتح طريق راشيا – الماري
الإمارات تنفي صحة ما يُتداول بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي
الصمد استنكر الاعتداء على عناصر الدفاع المدني: انها جريمة حرب تضاف الى سجل حكومة الابادة الصهيونية
وزير العمل يُدين استهداف إسرائيل عناصر من الدفاع المدني: تضحياتهم ستبقى وسام شرف على صدر الوطن
