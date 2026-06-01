بلدية صيدا تنفي رفض استقبال عناصر الدفاع المدني.. إليكم هذا البيان

Advertisement

نفت بلدية صحة الأخبار المتداولة حول رفضها السماح لمركز الدفاع المدني في صور باستخدام أرض ملك عام، مؤكدة أنها دعمت استقبال العناصر والآليات الذين جرى إخلاؤهم من مراكزهم بسبب الإنذارات .وأوضحت البلدية أن رئيسها أجرى اتصالات مع للدفاع المدني، ومحافظ الجنوب، وفاعليات المدينة، كما أجرى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري اتصالات مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية للمساعدة في تأمين موقع مناسب. ورغم تمسك المديرية بموقع عند المدخل (قرب المدينة الرياضية)، اقترحت البلدية موقعاً بديلاً على أرض تملكها عند المدخل الجنوبي (قرب المرفأ الجديد)، استناداً إلى اعتبارات لوجستية لتسهيل الحركة وتفادي الازدحام، مع الإبقاء على الموقع الشمالي ضمن الخطة الاحترازية لإدارة .وأشارت البلدية إلى أن توجه الدفاع المدني إلى الصرفند جاء بناءً على قراره الخاص، وليس نتيجة رفض صيداوي، داعية الإعلام إلى توخي الدقة.