بكمين مُحكم.. احباط شحنة ضخمة من الكبتاغون كانت تتحرّك باتجاه سوريا

أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي أنه وفي إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة أعمال التّهريب وتوقيف مرتكبيها على الأراضي اللّبنانية كافّة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بتهريب المخدّرات، وعلى إثر معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي عن عمليّة لتهريب كميّة كبيرة من المخدّرات إلى عبر طرقات ترابية غير شرعيّة، وبنتيجة المتابعة، نفّذت قوّة من المفرزة المذكورة كمينًا محكمًا، بتاريخ 22-5-2026، في محلّة مشاريع القاع لإحباط عمليّة التّهريب وتوقيف المتورّطين.وبعد تبادلٍ لإطلاق النّار مع المهرّبين، تمّ ضبط “فان” نوع ودرّاجة آليّة نوع بارت، وكميّة من الحبوب المخدّرة (كبتاغون)، موضّبة في أكياس من النّايلون.وقد تبيّن أنّ زِنة الكميّة المضبوطة هو (211) كلغ، وتقدر بحوالّي (1,172,000حبّة) موضّبة داخل (1192) كيسًا من النّايلون، زِنة كل كيس (176) غ، ومدوّن عليها عبارة “صنع في المانيا”.وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها المفرزة المذكورة لتحديد هويّة المهرّبين الذين لاذوا بالفرار نتيجةً لتبادل إطلاق النّار، وفي أقل من ساعتين على حصول الكمين، تم توقيف أحد المتورّطين، وهو المدعو:– و. س. (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة)كما تمّ تحديد هويّة سائق الفان، وتسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه، والعمل جارٍ لتوقيفه، ولا يزال التّحقيق جاريًاٍ، بالتنسيق مع المختص.