تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بكمين مُحكم.. احباط شحنة ضخمة من الكبتاغون كانت تتحرّك باتجاه سوريا

Lebanon 24
01-06-2026 | 04:43
A-
A+
بكمين مُحكم.. احباط شحنة ضخمة من الكبتاغون كانت تتحرّك باتجاه سوريا
بكمين مُحكم.. احباط شحنة ضخمة من الكبتاغون كانت تتحرّك باتجاه سوريا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي أنه وفي إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة أعمال التّهريب وتوقيف مرتكبيها على الأراضي اللّبنانية كافّة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بتهريب المخدّرات، وعلى إثر معلومات توافرت لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن عمليّة لتهريب كميّة كبيرة من المخدّرات إلى سوريا عبر طرقات ترابية غير شرعيّة، وبنتيجة المتابعة، نفّذت قوّة من المفرزة المذكورة كمينًا محكمًا، بتاريخ 22-5-2026، في محلّة مشاريع القاع لإحباط عمليّة التّهريب وتوقيف المتورّطين.
Advertisement

وبعد تبادلٍ لإطلاق النّار مع المهرّبين، تمّ ضبط “فان” نوع مرسيدس ودرّاجة آليّة نوع بارت، وكميّة من الحبوب المخدّرة (كبتاغون)، موضّبة في أكياس من النّايلون.

وقد تبيّن أنّ زِنة الكميّة المضبوطة هو (211) كلغ، وتقدر بحوالّي (1,172,000حبّة) موضّبة داخل (1192) كيسًا من النّايلون، زِنة كل كيس (176) غ، ومدوّن عليها عبارة “صنع في المانيا”.

وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قامت بها المفرزة المذكورة لتحديد هويّة المهرّبين الذين لاذوا بالفرار نتيجةً لتبادل إطلاق النّار، وفي أقل من ساعتين على حصول الكمين، تم توقيف أحد المتورّطين، وهو المدعو:

– و. س. (مواليد عام 2000، سوري الجنسيّة)

كما تمّ تحديد هويّة سائق الفان، وتسطير بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّه، والعمل جارٍ لتوقيفه، ولا يزال التّحقيق جاريًاٍ، بالتنسيق مع القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
بكمين محكم.. توقيف مطلوب في الشمال
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت تعتزم إطلاق صواريخ...سوريا تحبط خلية لحزب الله
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يجب ترك وحدة تحكم "بلاي ستيشن 5" تشحن طوال الليل؟
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نتحرك وفقا لاتفاقنا مع لبنان وأميركا على حرية الرد على الهجمات وإحباط التهديدات
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:22:27 Lebanon 24 Lebanon 24

القضاء ا

مرسيدس

القضاء

رابية

ايلون

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:53 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01
Lebanon24
08:53 | 2026-06-01
Lebanon24
08:48 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24