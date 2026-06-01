سلام بحث تثبيت وقف النار وملف النزوح خلال الاجتماع الوزاري الدوري

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السراي الكبير، بحضور عدد من الوزراء، حيث عُرضت آخر التطورات السياسية والأمنية وملف النزوح.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، بعد الاجتماع، إن سلام استهل اللقاء بإحاطة حول مجريات إطلاق المفاوضات على المستوى العسكري في واشنطن، كما عرض الجهود اللبنانية المكثفة مع الدول الصديقة والشقيقة لإعادة تثبيت وقف إطلاق النار.
وتناول الاجتماع مختلف جوانب ملف النزوح في ضوء التطورات الأخيرة، على أن يصدر غداً تقرير شامل عن الأشهر الثلاثة الماضية، يتناول الاستجابة لحاجات الإيواء والنزوح.
كما أعلن مرقص أنه سيُوجَّه يوم الجمعة نداء عاجل إلى المجتمع الدولي "Flash Appeal"، استكمالاً للنداء الأول، بهدف تلبية الحاجات المتزايدة للنازحين في ظل تراجع الإمكانات المتوافرة حالياً.
كذلك عرض وزير الدفاع التطورات العسكرية خلال الاجتماع.