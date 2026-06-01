موظفو القطاع العام يرفعون الصوت: الرواتب لم تعد تحتمل

واعتبر اللقاء، في بيان، أن عجز السلطة عن إنصاف العاملين في القطاع العام وتأمين الحد الأدنى من العدالة الوظيفية والمعيشية، يندرج ضمن سياسات تقوم على الوعود المؤجلة وتقاذف المسؤوليات، متجاهلة أن تحصين يبدأ بإنصاف العاملين في وإعادة الاعتبار إلى القطاع العام باعتباره إحدى ركائز الصمود والاستقرار وحماية المصلحة العامة.وطالب اللقاء بالإسراع في إقرار تصحيح عادل وشامل للرواتب والأجور، وإنصاف المتقاعدين، وتأمين التقديمات الاجتماعية والصحية اللائقة، وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامة العاملين وتراعي المتغيرات الاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة لتمكين الإدارات والمؤسسات العامة من القيام بمهامها الوطنية والخدماتية.