تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"تقاسم نفوذ".. كيف ستنتهي حرب لبنان؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
01-06-2026 | 05:00
A-
A+
تقاسم نفوذ.. كيف ستنتهي حرب لبنان؟
تقاسم نفوذ.. كيف ستنتهي حرب لبنان؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إذا كانت المفاوضات الإيرانية - الأميركية لإنهاء الحرب ترتبطُ بمضيق هرمز والملف النووي الإيراني وملف الصواريخ الباليستية واليورانيوم المخصب، إلا أنها في الوقت نفسه تُهمّش لبنان فعلياً عن حلّ حقيقي حتى وإن تم ذكر مسألة الجبهة اللبنانية مع إسرائيل سطحياً من دون خارطة طريق واضحة لوقف إطلاق النار على أرض جنوب لبنان.
Advertisement

في الواقع، يُعتبر دخول لبنان "إسمياً" على خط المفاوضات بين أميركا وإيران بمثابة "رفع عتب" بشأن جبهة تعتبر مختلفة تماماً عن جبهة إيران، فالأخيرة لها مصالحها مع الأميركيين، وستُنهي الحرب بناء على اعتباراتها وليس على اعتبارات الجبهة اللبنانية. أيضاً، فإن جبهة لبنان يجب أن تكون مفصولة تماماً عن مصير جبهة إيران، فإذا انهار الاتفاق بين الأخيرة وأميركا، لا يجب للبنان أن يكون مُلحقاً بما ستشهده إيران من تطورات، وهذا ما يجب أن يتم السعي إليه بمعزل عما يريده "حزب الله".

وفي حال تم التوصل إلى اتفاق إيراني - أميركي، فإنّ لبنان سيكون بمنأى عن أي تهدئة في حال لم يكن هناك وضوح بشأن مصير 3 ملفات: سلاح "حزب الله"، النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة، ومخططات إيران ضد إسرائيل انطلاقاً من لبنان. ضُمنياً، فإن هذه الملفات تجعل إسرائيل مستنفرة ضد جبهة جنوب لبنان، وبالتالي إن لم تكن هناك تسويات حاضرة على صعيد هذه الملفات، عندها ستبقى الجبهة مشتعلة وإن اختلفت وتيرة التوتر فيها.

لكن في المقابل، يقول مصدر سياسي لـ"لبنان24" إنّ القوى المؤثرة قد تجنحُ باتجاه تقاسم نفوذ في لبنان، ذلك أن هناك قناعات تفيد بأن نفوذ "حزب الله" لن ينتهي حتى وإن استمرت الحرب، وبالتالي سيكون بقاءهُ مرهوناً بما سيُتفق عليه بين أميركا، الراعي الأول لإسرائيل، وإيران، الراعي الأول لـ"حزب الله". وهنا، فإن أميركا قد تلجمُ إسرائيل ميدانياً وعسكرياً مقابل مكاسب ستحصل عليها من إيران، وفي المقابل، فإن إيران ستلجم "حزب الله" لكنها ستُطالب بأن يكون له موقع مهم في الدولة اللبنانية لاحقاً يعزز وجوده لاحقاً إن اتجه لتسليم سلاحه.

بشكل أو بآخر، فإنّ هذا الأمر لا يحصل من دون تقاطع مصالح بين أميركا وإيران، في حين أن "تقاسم النفوذ" بين أميركا وإيران وإسرائيل في لبنان وارد إلى حدّ كبير، باعتبار أن نهاية ملف لبنان لا يكون سوى بتسويات تدخل على خطها دول عديدة وتكون نتيجة تقاطعات تفرض نفسها.

في خلاصة القول، يمكن لنهاية حرب لبنان أن تُكتب بتسوية فعلية، لكن السؤال: هل باتت ظروف التقارب ناضجة؟ وهل ستغامر إيران هذه المرة بسلاح "الحزب" لصالح مكاسب داخلية لبنانية سيحصل عليها الأخير بمعزل عن مشروع كبير أسسته إيران طيلة 50 عاماً؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب لـ"بي بي إس": من المحتمل انتهاء حرب إيران قبل السفر إلى الصين
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف اكتسبت إيران نفوذاً في حربها مع أميركا وإسرائيل؟.. تقرير لـ"New York Times" يكشف
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بارو: الهجوم على "اليونيفيل" في لبنان "جريمة حرب"
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: الأمر يتعلق بوضع حدّ نهائي لعشرين إلى ثلاثين عاما من نفوذ "حزب الله" في هذا الجزء من العالم
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:23:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الدولة اللبنانية

الأميركيين

جنوب لبنان

الإيرانية

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:53 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01
Lebanon24
08:53 | 2026-06-01
Lebanon24
08:48 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24