حمادة: الإصرار على نزع سلاح المقاومة تمهيد لانكشاف المجتمع

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أن الإصرار على نزع سلاح هو "إصرار على نزع نقطة القوة" في المجتمع تمهيداً لانكشافه واستهدافه، محذراً من أن المفاوضات التي تقودها السلطة تزامنت مع "تدمير القرى" و"جرف الجغرافيا"، واتهم الحكومة بـ"الجلوس على طاولة واحدة مع العدو".وأكد أن المقاومة لا تزال موجودة وتكبد العدو خسائر فادحة، رغم خروجها من جنوب بعد اتفاق تشرين 2024 "مراعاة لخاطر الدولة"، مشيراً إلى أن شبابها يقاتلون "بالعراء". واستنكر قرارات "تجريم المقاومين" وتحويلهم إلى المحاكم، في وقت تراهن فيه السلطة على مفاوضات مباشرة مع "لتحقيق انتصار".وختم محذراً من أن الدولة أمام خيارين: إما أن تقول للعدو "لا نستطيع"، أو تقول "سمعاً وطاعة" وتذهب إلى "حرب في الداخل اللبناني".