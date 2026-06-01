بعد تهديد إسرائيليّ... بلدية كيفون - عاليه طلبت إخلاء أحد الأبنية ومنازل مُجاورة

صدر عن بلدية ، بيان، أعلنت فيه "ان اتصالا ورد إلى أحد المنازل وهو منزل السيد عواضة في بلدة كيفون، وتحديداً في منطقة الحرش، يطلب إخلاء المبنى تمهيداً لاستهدافه.وبعد التحقق والمتابعة، تبيّن أن الرقم الذي تم التواصل منه يعود للعدوّ. وانطلاقاً من مسؤوليتنا ومن باب الحيطة والحذر، تطلب بلدية كيفون إخلاء المنزل المهدّد مع المنازل المجاورة والمحيطة به مباشرة، وذلك لمدة 24 ساعة كإجراء احترازي حفاظاً على السلامة العامة.نؤكد أن هذا الإجراء يأتي من باب الوقاية والحرص على سلامتكم جميعاً. دمتم سالمين ومحفوظين".