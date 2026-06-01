الرئيس عون للأمين العام لغرفة التجارة الدولية: الدولة اللبنانية تعمل على استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار

اكد رئيس الجمهورية العماد عون للأمين العام لغرفة John Denton أن "القطاع الخاص اللبناني شكّل على الدوام العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأدى دوراً محورياً في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي خلال أصعب المراحل التي مرّ بها "، مشدداً على أن " تعمل الثقة وتعزيز الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاحات الضرورية، باعتبارها المدخل الأساسي لتحفيز الاستثمارات وخلق فرص العمل".

