|
لبنان

بري استقبل العلامة الخطيب وعرض مع وزير الدفاع للمستجدات سياسيا وميدانيا

Lebanon 24
01-06-2026 | 05:54
بري استقبل العلامة الخطيب وعرض مع وزير الدفاع للمستجدات سياسيا وميدانيا
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، وعرض معه للاوضاع العامة لاسيما الامنية منها وشؤون  المؤسسة العسكرية والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصعيد اسرائيل عدوانها على لبنان
واستقبل بري نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب .

كما تابع الرئيس بري الاوضاع العام والمستجدات وشؤونا وطنية في خلال استقباله الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء :" تشرفت بلقاء دولة الرئيس نبيه بري لمعايدته بحلول عيد الأضحى المبارك، وتداولنا في الأوضاع الداخلية والإقليمية، وما يجري في الجنوب من إعتداءات إسرائيلية متواصلة، وما تخلفه من دمار ومعاناة إنسانية، وأعباء إضافية على لبنان واللبنانيين.

واضاف : "وقد تناول البحث التطورات السياسية الراهنة والاستحقاقات الوطنية المقبلة، حيث شدد دولة الرئيس على أهمّية صون الثوابت الدستورية التي أرساها إتفاق الطائف، وفي مقدمِها المناصفة والشراكة الوطنية المُتوازنة، باعتبارهما ضمانة

لاستمرار الدولة، وترسيخ العيش المُشترك بين جميع أبنائها".

وتابع : "كما أكّد لي الرئيس بري أن ما يتعرّض له الجنوب يُشكّل تحدّياً مُباشراً للسيادة اللبنانية، وأنّ إستمرار الإعتداءات الإسرائيلية والإنتهاكات المُتكرّرة يفرض على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته والعمل الجدّي لوضع حدّ لها، بما يكفل حماية لبنان وأهله وأرضه ، وتوقفنا عند المساعي السياسية والدبلوماسية الجارية ، حيث شددنا على أن أي تحرّك أو تفاوض يجب أن يحقق نتائج ملموسة تحفظ الحقوق اللبنانية، لا أن يبقى مجرد إطار شكلي لا يُفضي إلى مُعالجة فعلية للأزمات القائمة أو إلى وقف الإعتداءات المستمرّة.

وأردف الخازن : "ورأى دولة الرئيس بري أن المرحلة الراهنة تستوجب تغليب المصلحة الوطنية العليا وتعزيز مناخ الحوار والتفاهم بين مختلف المكونات اللبنانية بما يساهم في تحصين البلاد ومواجهة التحدّيات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تفرُض نفسها على الساحة اللبنانية. وقد أكّد أن لبنان يحتاج اليوم إلى مُقاربة وطنية جامعة تضع حماية الدولة ومؤسّساتها ومصالح المواطنين فوق أي إعتبار آخر، وتؤمّن الظروف المُلائمة لإستعادة الثقة والنهوض بالبلاد على مختلف المُستويات".



وختم الخازن :"وفي ختام اللقاء، جددتُ لدولة الرئيس بري التهنئة بعيد الأضحى المبارك، مُتمنياً له المديد من الصحة، وأن تحمل هذه المناسبة المُباركة الخير والأمان للبنان، وان تكون مدخلاً إلى مرحلة أكثر إستقراراً واطمئناناً لجميع أبنائه".
 
