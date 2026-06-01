تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
24
o
بعلبك
20
o
بشري
24
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
آخر تقرير إسرائيلي عن طائرات "الحزب".. كلام تقني وعسكري
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-06-2026
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدَّث مسؤول عسكري إسرائيليّ عن الخطوات التي تتخذها
تل أبيب
لمواجهة خطر الطائرات المُسيرة التي يُطلقها "
حزب الله
" باتجاه القوات
الإسرائيلية
في
جنوب لبنان
، مؤكداً أنَّ
إسرائيل
تعمل على دراسة سلسلة الحلول التقنية المتاحة ولا تستبعد أي فكرة في هذا المجال.
Advertisement
وفي تصريح له عبر إذاعة "103fm" الإسرائيلية ترجمهُ
"
لبنان24
"
، قال الرائد "أ"، مدير الابتكار في الجيش
الإسرائيلي
إنّ المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تسعى لتحييد خطر الطائرات المسيرة المُتفجرة، وأضاف: "بإمكاني القول إننا نغطي كل الجوانب التقنية تقريباً. نعمل في مجالات التعطيل والحماية، وشبكات الحاسوب، وأنظمة المقذوفات المتفرقة، وحلول متنوعة للكشف والإنذار، والكشف على نطاق أوسع، والربط مع
القوات الجوية
وأنظمة الاستخبارات، بالتعاون مع كل القطاعات، من
الصناعات الدفاعية
إلى عالم الشركات الناشئة".
وأوضح الرائد "أ" أنَّ "هناك أولويات داخل المؤسسة الدفاعية أيضاً"، وأضاف: "لا أحسد أي صاحب قرار. لكن في نهاية المطاف، هناك فجوة بين عدم المفاجأة بالحلول وبين إدخالها إلى الخدمة، وهي فجوة مرتبطة بالأولويات، وهذا أمر مفهوم تماماً. وعندما يتم اتخاذ القرار، يجب الانطلاق بسرعة في تنفيذه".
وتابع: "المنظومات الجوية شهدت أيضاً تحسناً كبيراً نتيجة الاحتكاك العملياتي، فكل منظومة يُفترض أن تعمل في ساحة المعركة تنضج أكثر عندما تخضع للاحتكاك الميداني، وربما تكون هذه الميزة الوحيدة التي أجدها في الحروب. نحن ندفع ثمن هذا النضوج، وآمل أنه ضمن لعبة التوازنات والقوى التكنولوجية، لسنا بعيدين كثيراً عن اليوم الذي سيضطر فيه عنصر في حزب الله يطلق طائرة مسيّرة إلى القلق والتفكير مرتين قبل القيام بذلك من أي مكان في
لبنان
".
وأضاف: "من الناحية التكنولوجية، لا يفعل حزب الله معنا شيئاً لم يفعله سابقاً، والحلول التي يتم تطويرها تعتمد على الكثير من اللبنات الأساسية التي تم بناؤها على مر السنين، وما يستغرق الوقت فعلياً هو هندسة المنظومة أكثر من إعادة التفكير من الصفر. أيضاً، نحن نتعامل مع التهديدات الحالية وكذلك مع التهديدات المستقبلية".
وتابع: "لا توجد شركة من الشركات الدفاعية الكبرى
في إسرائيل
غير منخرطة، بشكل أو بآخر، في هذا المجال. لكل واحدة منها مكونات أو تقنيات تظهر نتائجها بالفعل على الأرض. وخلال الأشهر الأخيرة، تم في الهيئة اختبار أكثر من 100 شركة إسرائيلية تمتلك حلولاً يمكن فحصها. نحن لا نقول لا للأفكار، بل ندرس كل شيء".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"نعيم قاسم مستهدف".. إقرأوا آخر كلام إسرائيلي عن "الحزب"
Lebanon 24
"نعيم قاسم مستهدف".. إقرأوا آخر كلام إسرائيلي عن "الحزب"
01/06/2026 16:24:50
01/06/2026 16:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"صواريخ لشهرين".. هذا آخر كلام إسرائيلي عن "الحزب"
Lebanon 24
"صواريخ لشهرين".. هذا آخر كلام إسرائيلي عن "الحزب"
01/06/2026 16:24:50
01/06/2026 16:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تنظر أميركا إلى ملف لبنان؟ تفاصيل دقيقة وكلام عن "الحزب"
Lebanon 24
كيف تنظر أميركا إلى ملف لبنان؟ تفاصيل دقيقة وكلام عن "الحزب"
01/06/2026 16:24:50
01/06/2026 16:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
01/06/2026 16:24:50
01/06/2026 16:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الصناعات الدفاعية
القوات الجوية
فعل حزب الله
الإسرائيلية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
في إسرائيل
المستقبل
تابع
قد يعجبك أيضاً
أعمال في مرفأ جونية... تحضيراً لبدء الرحلات إلى قبرص وسوريا وتركيا
Lebanon 24
أعمال في مرفأ جونية... تحضيراً لبدء الرحلات إلى قبرص وسوريا وتركيا
09:13 | 2026-06-01
01/06/2026 09:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تسير بشكلٍ غير منتظم... تعميم صورة سيّدة عُثر عليها على أوتوستراد زحلة هل تعرفونها؟
Lebanon 24
كانت تسير بشكلٍ غير منتظم... تعميم صورة سيّدة عُثر عليها على أوتوستراد زحلة هل تعرفونها؟
09:04 | 2026-06-01
01/06/2026 09:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
يوم غدّ... هذا موعد إنعقاد المُفاوضات بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
يوم غدّ... هذا موعد إنعقاد المُفاوضات بين لبنان وإسرائيل
09:03 | 2026-06-01
01/06/2026 09:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مكي فتح أبواب الإدارة العامة أمام "نقابة النفسانيين" ومنظمة "سمكس"
Lebanon 24
مكي فتح أبواب الإدارة العامة أمام "نقابة النفسانيين" ومنظمة "سمكس"
08:59 | 2026-06-01
01/06/2026 08:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئات الإقتصادية بحثت مع دنتون في مجالات تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار والسياحة المستدامة
Lebanon 24
الهيئات الإقتصادية بحثت مع دنتون في مجالات تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار والسياحة المستدامة
08:53 | 2026-06-01
01/06/2026 08:53:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!
Lebanon 24
بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!
16:35 | 2026-05-31
31/05/2026 04:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تُصدّر منظومة "ماجد" إلى هذه الدولة.. وإسرائيل في حالة قلق
Lebanon 24
إيران تُصدّر منظومة "ماجد" إلى هذه الدولة.. وإسرائيل في حالة قلق
10:00 | 2026-05-31
31/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرزها نعيم قاسم.. ما هي أهداف إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
Lebanon 24
أبرزها نعيم قاسم.. ما هي أهداف إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
05:22 | 2026-06-01
01/06/2026 05:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر خطير" يخشاه الجيش الإسرائيلي في لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
"أمر خطير" يخشاه الجيش الإسرائيلي في لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
16:28 | 2026-05-31
31/05/2026 04:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مثيرة عن "حزب الله".. "تحالف كبير" انطلق من مطعم سوريّ!
Lebanon 24
قصة مثيرة عن "حزب الله".. "تحالف كبير" انطلق من مطعم سوريّ!
14:00 | 2026-05-31
31/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
09:13 | 2026-06-01
أعمال في مرفأ جونية... تحضيراً لبدء الرحلات إلى قبرص وسوريا وتركيا
09:04 | 2026-06-01
كانت تسير بشكلٍ غير منتظم... تعميم صورة سيّدة عُثر عليها على أوتوستراد زحلة هل تعرفونها؟
09:03 | 2026-06-01
يوم غدّ... هذا موعد إنعقاد المُفاوضات بين لبنان وإسرائيل
08:59 | 2026-06-01
مكي فتح أبواب الإدارة العامة أمام "نقابة النفسانيين" ومنظمة "سمكس"
08:53 | 2026-06-01
الهيئات الإقتصادية بحثت مع دنتون في مجالات تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار والسياحة المستدامة
08:48 | 2026-06-01
بعد إعلان إسرائيل أنّها احتلّت قلعة الشقيف... بيانٌ لـ"حزب الله"
فيديو
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
01/06/2026 16:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
01/06/2026 16:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
01/06/2026 16:24:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24