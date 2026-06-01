إنذار إسرائيليّ جديد إلى سكان هذه البلدات

وجّه المتحدت باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنذاراً عاجلاً الى الموجودين في البلدات والقرى التالية:

- بنعفول

- عربصاليم

- رومین

- عزة

- اركي

وقال: "في ضوء قيام " " بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر الجيش للعمل ضده بقوةّ لا سيما في مناطقكم. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من يوجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".