Najib Mikati
لبنان

إنذار إسرائيليّ جديد إلى سكان هذه البلدات

Lebanon 24
01-06-2026 | 06:03
إنذار إسرائيليّ جديد إلى سكان هذه البلدات
إنذار إسرائيليّ جديد إلى سكان هذه البلدات
وجّه المتحدت باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنذاراً عاجلاً الى سكان لبنان الموجودين في البلدات والقرى التالية:
- بنعفول
 
- عربصاليم
 
- رومین
 
- عزة
 
- اركي
 
 
وقال: "في ضوء قيام "حزب الله" بخرق اتفاق وقف اطلاق النار واستهدافه للجبهة الداخلية الاسرائيلية يضطر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوةّ لا سيما في مناطقكم. الجيش الإسرائيلي لا ينوي المساس بكم. حرصًا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة. كل من يوجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".
انذار إسرائيلي جديد الى سكان هذه البلدات
انذار اسرائيلي جديد لسكان هذه البلدات.. اخلوا فوراً!
إنذار إسرائيليّ عاجل إلى سكان هذه البلدات في الجنوب وفي البقاع الغربيّ
انذار إسرائيلي عاجل الى سكان هذه البلدات
لبنان

عربي-دولي

حومين الفوقا

سكان لبنان

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

باسم ال

الفوقا

