تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

اقتراح قانون للنائبين موسى وقعقور عن معاقبة جرائم القانون الدولي الجنائي

Lebanon 24
01-06-2026 | 06:17
A-
A+
اقتراح قانون للنائبين موسى وقعقور عن معاقبة جرائم القانون الدولي الجنائي
اقتراح قانون للنائبين موسى وقعقور عن معاقبة جرائم القانون الدولي الجنائي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقدّم النائبان ميشال موسى وحليمة قعقور باقتراح قانون إلى مجلس النواب بعنوان معاقبة جرائم القانون الدولي الجنائي وذلك مواكبة للقانون الدولي الإنساني يعني اتفاقيات جنيف الأربع سنة 1949والبروتوكولين الإضافيين سنة 1977 كما اعلن النائب موسى الذي قال:"  لا شك في أن التطورات العسكرية الناتجة من العدوان الاسرائيلي المستمر على الجنوب خصوصاً ولبنان عموماً، تتقدم ما عداها، ليس بسبب عنفها البالغ ووحشيتها فحسب، بل لأنها تخطت كل المعايير الدولية والانسانية ولم تستثنِ إضافةً الى البشر والحجر، لا الأطفال ولا النساء ولا المسنين، كما لم لم تستثنِ الصحافيين والاعلاميين والطواقم الاسعافية والطبية ولا سيارات الاسعاف والمستشفيات والمراكز الصحية، فضلاً عن تركيزها على إبادة الحضارة والبنى التحتية المدنية، واستباحة المعالم الدينية والأثرية ولاسيما منها المصنفة دولياً من اليونيسكو".
Advertisement

ختم:"هذا العدوان السافر الذي لم يراعِ حرمةً، دفعنا الى السعي لمواكبة القانون الجنائي الدولي بتشريعات لبنانية تعاقب جرائم هذا القانون، ولاسيما منها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بما يفرض على الدول التزاماً قانونياً وأخلاقياً مشتركاً في مكافحة الافلات من العقاب".
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض مع وزير الدفاع وعدد من النواب المداولات المتعلقة باقتراح قانون العفو العام‏
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بري دعا اللجان النيابية لعقد جلسة مشتركة لمتابعة درس اقتراح قانون العفو العام
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر: اقتراح قانون العفو العام يهدف لمعالجة جرح وطني مزمن وطي صفحة المظلومية
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إقتراح قانون العفو العام بين دعم بري ومعارضة عون
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:25:18 Lebanon 24 Lebanon 24

المعايير الدولية

ميشال موسى

البروتوكول

بروتوكول

الدينية

التزام

الصحاف

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:53 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01
Lebanon24
08:53 | 2026-06-01
Lebanon24
08:48 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24