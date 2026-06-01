في بر الياس... العثور على جثة شخص

أفادت مندوبة " "، عن العثور على جثة مواطن سوريّ يُدعى عبدالله، من مواليد عام 1983، الذي يعمل ناطوراً في أحد المشاتل في بلدة برالياس.

وبحسب المعلومات، تعرّض للضرب بآلة حادة على الرأس.



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، وبوشرت التحقيقات.