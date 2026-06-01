شيخ العقل تلقى اتصالا من قائد الجيش: دعوة إلى موقف وطني موحد في مواجهة التحديات

Lebanon 24
01-06-2026 | 06:42
دعا شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى إلى "تعزيز التضامن الداخلي إزاء التحديات والأخطار التي تواجه لبنان، وإلى اعتماد موقف وطني موحد ومسؤول يحمي الاستقرار ويصون السلم الأهلي، للتخفيف من وطأة الحرب وتداعياتها على كل الصعد".
ورأى في حديث لقناة "الجديد" أن "التحديات الموجودة تستدعي من القمة الروحية التي ستنعقد غداً الثلاثاء موقفاً مباشراً ورسالة واضحة، إلى جانب الكلمة الطيبة تجاه الألم الذي نعيشه، والذي يجب ألا يقودنا إلى ما لا تحمد عقباه، وأن نكون موحدين في مواجهة العدوان، بالكلمة الطيبة الواحدة والموقف الوطني الموحد الذي يجمع ولا يفرّق. وسنتوجه إلى المجتمع الدولي المؤثر للضغط من أجل وقف الحرب على لبنان".

وأضاف رداً على سؤال حول العقبات التي تواجه البيان الختامي: "إذا كانت بعض المصطلحات والعبارات التي تراعي هذه الجهة أو تلك ليس أمراً غريباً، لكن المهم هو المداولات التي تحتمل آراء مختلفة، وهذا يضيء أكثر على الموضوع ويؤدي إلى النتيجة المرجوّة".

وأشار إلى أن "الكل يريد بناء الوطن والدولة واحترام المؤسسات الدستورية، وإننا نشد على أيدي الرؤساء والمسؤولين، ونلتقي معاً على القواسم المشتركة، ويجب أن نكون على حياد من كل ما يفرّق وأن ننحاز إلى كل ما يجمع. هذا ما يجب أن نظهره في هذه القمة، ونصلّي جميعاً بقلب واحد وصوت واحد من أجل لبنان".

وفي إطار المشاورات بشأن التحضيرات لعقد القمة الروحية في دار الطائفة – فردان غداً الثلاثاء، تلقى شيخ العقل اتصالا من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، لبحث قضايا ذات صلة.

من جهة ثانية استقبل شيخ العقل في دارته في شانيه، مزيداً من الوفود والشخصيات المهنئة بعيد الأضحى، ومن ضمنها: وفد من مشايخ صليما، وفد من آل الصايغ في شارون ضمنه ممثلات عن جمعيات النسائية في الجبل، وفد من آل محمود في الباروك تقدمه الشيخ أبو شوقي فرحان محمود وضمّ أيضاً العقيد في أمن الدولة فادي محمود، ووفد من مشايخ آل المغربي من كفرسلوان برئاسة الشيخ حسين المغربي، ضمّ عضو المجلس المذهبي الشيخ سلمان المغربي، يرافقهم الشيخ فؤاد طربيه.

ومن الزوار أيضاً: رئيس مجلس إدارة المستشفى الوطني في عاليه الدكتور ربيع غريزي والدكتور جنبلاط غريزي، وصاحب مركز الأطباء للأشعة السيد كمال سليم ووفد مرافق، والسيدان فيصل واللواء عبد السلام.


وكان أبي المنى استقبل مسؤول بعثة CIMIC الكولونيل ماريو والوفد المرافق له، بحضور العميد فوزي شمعون، ورئيس بلدية شانية نعمان أبي المنى، والسيدة ضياء جمال الدين أبي المنى. وخُصص اللقاء لبحث إنجاز مشروع الطاقة الشمسية لمركز جمعية النهضة الاجتماعية في شانيه. وانضمّ إلى البحث وفد من مشجعي الرياضة في البلدة لعرض مشروع إنشاء ملعب لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي "فيفا" عبر الاتحاد اللبناني لكرة القدم.


وتلقى الشيخ أبي المنى اتصالات من كل من: الشيخ وديع الخازن، وعضو المجلس الشرعي الإسلامي القاضي الشيخ رئيف العبدالله، ورئيس كلية الدعوة الشيخ عبدالله عبد الناصر جبري.
 
 
ورعى شيخ العقل في دارته شانيه، توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشتركة بين لجنة الصحة والبيئة في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز.

وقد وقع المذكرة كل من رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور نزيه أبو شاهين ورئيسة تجمع الجمعيات فريدة الريس، في حضور الى شيخ العقل، رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ عصمت الجردي، أمين سر مجلس الإدارة رائد النجار وأعضاء لجنة الصحة والبيئة الشيخ مهنا ابو ترابي وشادي نمور ومنسق فريق الزراعة والبيئة ايمن زين الدين، وسيدات الهيئة الإدارية في التجمع: لمياء مكارم حمدان، مي هلال مكارم ، سناء رافع الاعور، ندوى السوقي البعيني وضياء جمال الدين ابي المنى.

وتأتي هذه المذكرة كإعلان نوايا مشترك لتنسيق التعاون وتكامل الجهود بين الجانبين، وتهدف بشكل مباشر إلى "دعم المجتمع المحلي: تصميم وتنفيذ برامج ومشاريع ميدانية مشتركة تلبي الحاجات الملحة لأهالي منطقة الجبل في المجالات الصحية والبيئية. تبادل الخبرات: وضع آليات تنفيذية مرنة لكل مشروع وتحديد الأدوار للاستفادة القصوى من كفاءات الطرفين. توسيع الشراكات: العمل على إشراك المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات المحلية والدولية في البرامج المستقبلية لضمان استدامتها".

وقد أجمع كل من شيخ العقل والريس والدكتور بو شاهين على "أهمية هذا التعاون المثمر"، مؤكدين أنه "يصب في مصلحة أهلنا في الجبل ويعكس الرؤية المشتركة لخدمة المجتمع".

وختاما، بارك شيخ العقل الاتفاق، مشددا على "ضرورة تضافر جهود المؤسسات الدينية والأهلية والنسائية في ظل التحديات الراهنة، وذلك لتعزيز صمود المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة تبدأ من القطاعين الصحي والبيئي كركائز أساسية لسلامة الإنسان والأرض".
 
