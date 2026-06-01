نجيب غادر يوم أمس منزله في بطشاي ولم يعدّ... هل تعرفون عنه شيئاً؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة المفقود:جرجي (مواليد عام 1945، لبناني)الذي غادر بتاريخ 31-5-2026 منزله الكائن في محلة بطشاي – إلى جهة مجهولة ولم يعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه مُصاب بداء الزهايمر.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 921740-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.