تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رابطة التعليم المهني والتقني: لالغاء الامتحانات الرسمية لهذا العام

Lebanon 24
01-06-2026 | 07:13
A-
A+
رابطة التعليم المهني والتقني: لالغاء الامتحانات الرسمية لهذا العام
رابطة التعليم المهني والتقني: لالغاء الامتحانات الرسمية لهذا العام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفتت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في بيان، الى أنه "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا، والتي تجاوزت آثارها حدود الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لتطال الأمن والاستقرار والصحة النفسية للمواطنين، يجد الطلاب وأهاليهم والأسرة التربوية أنفسهم أمام واقع بالغ القسوة والتعقيد، تفرضه تحديات يومية لم تعد خافية على أحد".
Advertisement

واعتبرت أن "الامتحانات الرسمية، بما تمثله من استحقاق وطني وتربوي، تفترض بطبيعتها حدا أدنى من الاستقرار والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. غير أن الظروف الراهنة تسقط هذه المقومات الأساسية وتجعل من الإصرار على إجراء الامتحانات في هذا التوقيت خطوة تفتقر إلى مقومات العدالة التربوية والسلامة الإنسانية، في ظل غياب رؤية واضحة تضمن أمن الطلاب والأساتذة والعاملين في القطاع التربوي وتؤمن لهم بيئة آمنة ومستقرة لخوض هذا الاستحقاق".

وقالت: "وإذ ندرك تماما أهمية الشهادة الرسمية ومكانتها العلمية والوطنية، فإن الحفاظ على الأرواح وسلامة الإنسان يبقى أولوية تتقدم على أي اعتبار آخر. فالقيمة الحقيقية لأي استحقاق تربوي لا تقاس بمجرد إنجازه، بل بقدرته على تحقيق أهدافه في ظروف عادلة وآمنة تحفظ كرامة الإنسان وحقه في الحياة والاستقرار".

وتوجهت الرابطة إلى "الجهات الرسمية المعنية وإلى كل من يحمل مسؤولية هذا الملف، بدعوة صادقة ومسؤولة، إلى اتخاذ قرار استثنائي يتناسب مع حجم التحديات الراهنة، عبر الغاء الامتحانات الرسمية لهذا العام واعتماد الآليات المناسبة التي تحفظ حقوق الطلاب الأكاديمية وتراعي في الوقت نفسه الظروف القاهرة التي يمر بها الوطن".

واكدت ان "اتخاذ مثل هذا القرار، لا يعد تراجعا عن قيمة الشهادة الرسمية أو انتقاصا من مكانتها، بل هو تعبير عن أعلى درجات المسؤولية الوطنية والإنسانية في مواجهة ظرف استثنائي فرضته الأحداث. في حين تتعرض سلامة الإنسان للخطر، تصبح الحكمة في تجنب المخاطر الكبرى واجبا لا خيارا".

وختمت قائلة: "يبقى الأمل معقودا على أن يستعيد لبنان أمنه واستقراره وعافيته، لتعود مؤسساته التربوية إلى أداء رسالتها في ظروف طبيعية تليق بطلابنا وتضحياتهم وتعيد للشهادة الرسمية كامل دورها ومكانتها في العام المقبل. حفظ الله لبنان وأبناءه وحمى طلابه وأساتذته من كل سوء".
مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية: امتحانات التعليم المهني والتقني ستنظم على دورتين فقط
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطتا التعليم المهني والأساسي: للإضراب في المدارس والمهنيات يومي 27 و 28 الحالي
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من رابطة التعليم الأساسي.. هل تطير الامتحانات الرسمية؟
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
صليبا طالبت بدفع مستحقات أساتذة التعليم المهني والتقني
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الهيئة الإدارية

الجهات الرسمية

رابطة التعليم

أكاديمية

القاهرة

التربوي

الحكمة

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-06-01
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01
Lebanon24
08:53 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24