تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع العدو خطيئة

Lebanon 24
01-06-2026 | 07:20
A-
A+
الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع العدو خطيئة
الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع العدو خطيئة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن "لبنان لا يُحكم بمبدأ الأكثرية والأقلية"، مشيراً إلى "غياب إجماع وطني على التفاوض المباشر، رغم وجود قسم من اللبنانيين مع هذا الخيار".
Advertisement



وحمّل السلطة السياسية "مسؤولية الدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني دون غطاء وطني كامل"، واصفاً هذا التوجه بـ"الخطيئة التي لم تؤدِ إلى أي نتيجة وأوقعت السلطة في مأزق".



وقال خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة حربتا، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد حسين نبيل المولى: "نحن منذ البداية أعلنا موقفاً رافضاً قطعياً للمفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني تحت الرعاية الأمريكية..  الآن عقدوا الجلسة الرابعة، والجلسة الخامسة خلال الايام القادمة، والسلطة متكلة على التفهم الأميركي".



واعتبر أن "السلطة تتوسل وقف إطلاق النار من الأمريكيين، عبر اتصالات وضغوط، لكن الأمريكيين لا يضغطون على الإسرائيليين لأنهم موافقون على مواصلة العدو ما يقوم به من جرائم وانتهاكات". 



ورأى أن "البديل الصحيح هو العودة إلى الوحدة الوطنية والتفاهم مع اللبنانيين، مع الرئيس بري والثنائي وبعض الفرقاء".



وختم الحاج حسن، مؤكدا على أن "طهران حسمت وبشكل واضح وقاطع أن لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من أي اتفاق إيراني أمريكي محتمل، والجمهورية الإسلامية لا تساوم إطلاقاً على هذه النقطة".

مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع العدوّ خيار خاطئ
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: السلطة اللبنانية تورطت في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أدخلت السلطة في مأزق
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حسين الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "مأزق" فرضه الأميركيون
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 16:26:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس بري

الإسرائيلي

رئيس بري

الجمهوري

إسرائيل

الثنائي

جمهورية

القادمة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2026-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:23 | 2026-06-01
Lebanon24
09:13 | 2026-06-01
Lebanon24
09:04 | 2026-06-01
Lebanon24
09:03 | 2026-06-01
Lebanon24
08:59 | 2026-06-01
Lebanon24
08:53 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24