الحاج حسن: المفاوضات المباشرة مع العدو خطيئة

Advertisement

أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن " لا يُحكم بمبدأ الأكثرية والأقلية"، مشيراً إلى "غياب إجماع وطني على التفاوض المباشر، رغم وجود قسم من اللبنانيين مع هذا الخيار".وحمّل السلطة السياسية "مسؤولية الدخول في مفاوضات مباشرة مع العدو الصهيوني دون غطاء وطني كامل"، واصفاً هذا التوجه بـ"الخطيئة التي لم تؤدِ إلى أي نتيجة وأوقعت السلطة في مأزق".وقال خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة حربتا، بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد حسين نبيل المولى: "نحن منذ البداية أعلنا موقفاً رافضاً قطعياً للمفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني تحت الرعاية الأمريكية.. الآن عقدوا الجلسة الرابعة، والجلسة الخامسة خلال الايام ، والسلطة متكلة على التفهم الأميركي".واعتبر أن "السلطة تتوسل وقف إطلاق النار من الأمريكيين، عبر اتصالات وضغوط، لكن الأمريكيين لا يضغطون على الإسرائيليين لأنهم موافقون على مواصلة العدو ما يقوم به من جرائم وانتهاكات".ورأى أن "البديل الصحيح هو العودة إلى الوحدة الوطنية والتفاهم مع اللبنانيين، مع والثنائي وبعض الفرقاء".وختم الحاج حسن، مؤكدا على أن "طهران حسمت وبشكل واضح وقاطع أن لبنان ووقف إطلاق النار في لبنان هو جزء أساسي من أي اتفاق إيراني أمريكي محتمل، والجمهورية الإسلامية لا تساوم إطلاقاً على هذه النقطة".