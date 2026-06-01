المدير الإقليمي لأمن الدولة في عكار زار المفتي زكريا وجديدة ورئيس بلدية حلبا مهنئا بالأضحى

قام لأمن الدولة في العقيد مروان منصور، لمناسبة حلول المبارك، يرافقه وفد من المديرية، بجولة تهنئة شملت مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد بكار زكريا ورئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكارالشيخ مالك جديدة ورئيس بلدية أحمد الحلبي.واستهل منصور جولته بزيارة المفتي زكريا في مكتبه بدار الإفتاء في حلبا، حيث جرى تبادل التهاني بالعيد. وأكد المفتي زكريا خلال اللقاء "أن عكار كانت وستبقى البيئة الحاضنة للدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية"، مشدداً على "أهمية دعم المؤسسات الرسمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".كما زار منصور الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، حيث تبادلا التهاني بالمناسبة المباركة، وأكد جديدة "أن عكار لطالما كانت ملاذاً للدولة وحاضنة لمؤسساتها الأمنية والعسكرية، لما تمثله من ركيزة أساسية في حفظ الأمن والاستقرار".واختتم منصور جولته بزيارة رئيس بلدية حلبا عبد الحميد أحمد الحلبي في مبنى البلدية في قصر عصام فارس البلدي، بحضور إسحق يعقوب وأعضاء ، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة وشؤون المنطقة، إلى جانب تبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك.وتأتي هذه الجولة في إطار التواصل المستمر مع المرجعيات والبلدية في عكار، تأكيداً على أجواء التعاون والتلاقي الوطني في هذه المناسبة المباركة .