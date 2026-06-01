احتلّتها إسرائيل أمس... تاريخيّاً من سيطر على قلعة الشقيف في جنوب لبنان؟

Advertisement

ذكر موقع "The Conversation" الأسترالي أن "القوات استولت على قلعة تعود للقرن الثاني عشر بُنيت خلال الحروب الصليبية في ، في ما وُصف بأنه أعمق توغل في لبنان منذ أكثر من 25 عاماً. ويقع الموقع التاريخي، المعروف باسم قلعة بوفورت أو قلعة الشقيف، على قمة نتوء صخري بارز في موقع استراتيجي على حافة مضيق الليطاني، ويتمتع بإطلالات خلابة على جنوب لبنان؛ وقد كان موقعاً استراتيجياً بالغ الأهمية تاريخياً، لا سيما خلال الحروب الصليبية".بحسب الموقع: "الحروب الصليبية هو الاسم الذي يطلق على سلسلة من الحملات العسكرية، التي بدأت في أواخر القرن الحادي عشر، للمسيحيين اللاتينيين من كل أنحاء إلى مجموعة من الوجهات، وأشهرها الأراضي المقدسة. وكانت الحروب الصليبية رحلات حج مسلحة، تمثل مزيجًا من أفكار الحرب والروحانية، وكان البابا يدعو إلى الحروب الصليبية، ويعد المشاركين فيها بمكافآت روحية إذا ما أقسموا على المشاركة فيها. تغيرت أهداف وغايات الحروب الصليبية بمرور الوقت مع تغير المشهد الجيوسياسي. وكانت الحملة الصليبية الأولى، التي دُعي إليها عام 1095 ميلادي، تهدف بشكل عام إلى "تحرير" الأماكن المقدسة في القدس من السلاجقة ، وهم جماعة مسلمة كانت تسيطر على آسيا الصغرى في ذلك الوقت، وأراد الصليبيون أيضًا تقديم الدعم العسكري للمسيحيين الشرقيين في المنطقة. لكن ما يميز الحروب الصليبية عن غيرها من الحملات العسكرية هو أنها كانت تُعتبر شكلاً من أشكال الحرب ذات قيمة روحية؛ وأسست الحملة الصليبية الأولى دول الصليبيين، التي أصبحت فيما بعد مملكة القدس مركزها".بحسب الموقع: "بدأ تاريخ هذا الموقع كقلعة صليبية في عام 1139 ميلادي مع الإفرنج (The Franks)، وهو الاسم الذي كان يستخدم في ذلك الوقت للدلالة على المستوطنين الغربيين في الشرق. عندما وصل الإفرنج إلى الموقع، كان على الأرجح يُستخدم بالفعل بسبب موقعه الاستراتيجي؛ وكان ملك القدس في ذلك الوقت هو فولك، الذي كان من الإفرنج. وبدأ فولك بناء قلعة بوفورت حوالي عام 1139 ميلادي، وفي نهاية المطاف، أصبحت قلعة كبيرة من طابقين، ذات شكل مثلث تقريبًا. وكما هو الحال غالبًا مع المباني من تلك الحقبة، فقد أُضيفت إليها أجزاء وهُدمت مع مرور الزمن؛ وما تبقى لدينا هو مزيج من أعمال البناء الفرنجية وإضافات من حكام مسلمين مختلفين على مر القرون.،ورأى المسيحيون اللاتين فيها جزءًا من شبكة قلاع محصنة كانوا يأملون أن تُسهم في دعم الاستيطان الفرنجي في المنطقة".وتابع الموقع: "الشخصية الرئيسية التالية في تاريخ قلعة الشقيف هي صلاح الدين، وهو من بين أشهر الشخصيات في تاريخ الحروب الصليبية، في المنطقة وفي التاريخ الإسلامي بشكل أوسع. كان من أصل كردي، وبحلول الوقت الذي سيطر فيه المسيحيون اللاتين على قلعة بوفورت، كان سلطانًا لمصر والشام. وبحسب كل الروايات، يبدو أن صلاح الدين كان قائدًا فذًا، يتمتع بشخصية جذابة وذكاء عسكري حاد، وكان شخصية محورية في الجهود العسكرية الإسلامية ضد اللاتين. استولى صلاح الدين على القلعة عام 1190 ميلادي، وكان هذا جزءًا من قصة نجاح طويلة له في ما يُعرف بـ"الحملة المضادة للصليب". وقبل ذلك بسنوات قليلة، حقق انتصارات مهمة، من بينها معركة حطين الشهيرة. واستولى صلاح الدين أيضًا على مدينة القدس عام 1187، ما شكّل خسارة فادحة للصليبيين. لذا، كان الاستيلاء على قلعة الشقيف جزءًا من مسيرة صلاح الدين الباهرة في فتح هذه المنطقة في ذلك الوقت. توفي صلاح الدين بعد ذلك بفترة وجيزة عام 1193، وبقيت القلعة تحت سيطرة المسلمين حتى عام 1240. بعد ذلك، عادت القلعة إلى ملكية المسيحيين اللاتينيين بموجب معاهدة مع ثيوبالد الأول ملك نافارا في حملة البارونات الصليبية. وفي نهاية المطاف، انتقلت ملكية القلعة إلى فرسان الهيكل عام 1260 ميلادي".بحسب الموقع: "كان فرسان الهيكل نظامًا دينيًا عسكريًا يتألف من رهبان محاربين هجينين، تأسس عام 1118 في مملكة القدس، وكانت مهمتهم الأولية هي حماية الحجاج المسيحيين الذين يزورون المواقع المقدسة، لكن دورهم تغير مع مرور الوقت. لقد عاشوا وفقًا لقاعدة دينية، تُعرف باسم قاعدة فرسان الهيكل، وأقسموا على العفة والفقر والطاعة للعيش في مجتمعات وفقًا لأحكامهم. وما كان غير عادي في هؤلاء الرهبان هو أنهم كانوا أيضاً محاربين مدربين تدريباً عالياً، وخاصةً ماهرين كفرسان على ظهور الخيل، سواءً في سلاح الفرسان الثقيل أو الخفيف، وسرعان ما أصبح ملوك القدس يعتمدون عليهم في المشورة العسكرية وكجيش نظامي مدرب تدريباً عالياً. وكان يُنظر إليهم على أنهم يمتلكون القدرة على القتال في ساحة المعركة الروحية والدنيوية على حد سواء، كنوع من الجنود الخارقين المقدسين. ووفقًا لراعيهم، برنارد من كليرفو، فإن روح الفارس الهيكلي محمية بدرع الإيمان تمامًا كما أن جسده محمي بدرع من الفولاذ".وتابع الموقع: "بدأ الملوك والنبلاء يتبرعون بشكل متزايد بالأراضي والثروات لفرسان الهيكل. وفي نهاية المطاف، أصبحوا منظمة دولية ذات ثروة كبيرة في كل أنحاء أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط. لم يسيطر فرسان الهيكل على قلعة الشقيف إلا لثماني سنوات فقط، قبل أن تعود إلى الحكم الإسلامي لقرون. وفي التاريخ الحديث، ظلت تحت سيطرة لبنان حتى استولت عليها القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع. هذه منطقة ذات تاريخ دقيق ومعقد للغاية، ولا تزال كذلك حتى اليوم".