معوّض: "قانون بري - بو صعب بشأن العفو العام" غشّ مجموعة من النواب السنّة

Advertisement

اعتبر النائب في مؤتمر صحافي أن "قضية تحولت إلى "قضية هلوسة"، مشيراً إلى أن" مجلس النواب غارق في تناقضاته وفقد أعصابه" في هذا الملف.وقال معوّض:" إن هناك مظلومين داخل السجون ويجب العمل على تسوية أوضاعهم"، و شدد في على أن" العام ليس الطريق الأسلم لرفع الظلم عنهم.واتهم معوّض " - بشأن العفو العام" بأنه غشّ السنّة"، مضيفاً أن "اللعب كان في التفاصيل من أجل غشّ الرأي ".وختم قائلا: "لن نسمح لالياس بو صعب بالمزايدة علينا في موضوع الجيش، فنحن من نعرف معنى الشهادة".