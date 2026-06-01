مياه الجنوب إلى مشتركيها في الفوار - صيدا: انخفاض التغذية غداً بسبب أعمال تمديد خطوط جديدة

Advertisement

أعلنت في بيان إلى "مشتركيها المستفيدين من خط خزان الذي يغذي مدينة من سينيق الى الأولي، بانخفاض التغذية بالمياه غداً الثلاثاء صباحاً ولمدة 6 ساعات متواصلة، وذلك بسب أعمال تمديد خطوط توزيع جديدة، وربط خزان الفوار القديم بالخزان الجديد سعة 2000 متر مكعب الذي قامت المؤسسة ببنائه الى جانب الخزان القديم لزيادة الكميات المخزنة لفائدة مدينة صيدا والمناطق التي تتغذى منه.وتمنت المؤسسة على المشتركين الكرام ترشيد استهلاك المياه الى حين الانتهاء من أعمال التمديد اللازمة".