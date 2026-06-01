رئيس بلدية صور تفقد اضرار غارات الأمس على المدينة

تفقد رئيس بلدية صور الأضرار الناتجة عن التي استهدفت مدينة صور يوم أمس، واطلع ميدانياً على حجم الدمار الذي لحق بالممتلكات والبنية التحتية في عدد من الأحياء والمناطق المتضررة.كما أشرف دبوق على أعمال الصيانة وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء التي تنفذها ورش الأشغال بالتعاون مع ، بهدف إعادة الكهربائي إلى الأحياء المتضررة بالسرعة الممكنة والتخفيف من معاناة المواطنين.وخلال جولته، دعا دبوق والمنظمات المعنية إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتواصلة على الجنوب اللبناني عموماً ومدينة صور خصوصاً، مشيراً إلى أن المدينة تتعرض بشكل متكرر لعدوان تدميري يستهدف المدنيين والبنى التحتية ويزيد من معاناة الأهالي.وأكد أن البلديات والفرق الفنية تواصل عملها رغم الظروف الصعبة والإمكانات المحدودة، لإصلاح الأضرار وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشدداً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين ووضع حد للاعتداءات المستمرة.