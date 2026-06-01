البطريرك الراعي استقبل وفد الجامعة الأنطونية

01-06-2026 | 07:47
إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، رئيس الجامعة الانطونية الأب ميشال السغبيني على رأس وفد ضم الآباء المعاونين في إدارة شؤون الجامعة، زياد معتوق الامين العام للجامعة ونائب الرئيس للشؤون الإدارية، والأب جان العلم نائب الرئيس للتنمية البشرية المتكاملة يرافقهم طالب علوم الكومبيوتر كولين سليمان ووالداه، في زيارة عبر فيها الوفد عن شكره وتقديره للراعي على "دعمه الشباب اللبناني على جميع  الصعد".
وعبر الأب السغبيني عن "فخر الجامعة الأنطونية بابنها الطالب سليمان الذي نال منحة "جائزة البطريركية المارونية" الكاملة لدراسة الماجستير وهي منحة تقدم للطالب المتميز أخلاقيا والملتزم بالمبادئ والقيم البطريركية المسيحية" مشيرا الى ان "هذه الصفات  تميز بها سليمان الذي سينال المنحة في حفل تخرج الطلاب في 12 حزيران الحالي  في حرم الجامعة الأنطونية في بعبدا".

من جهته، اعرب سليمان عن امتنانه "للكنيسة ولدورها في حياته"، مؤكدا التزامه "بمبادئها وقيمها"، من خلال انتسابه الى "الحركات الرسولية فيها قولا وفعلا" كما شكر الرهبنة الانطونية على "دعمها ومواكبتها للشبيبة في لبنان واحتضانها لهم".

وكشف سليمان عن مشروع رسالته الذي سيكون "مخصصا للكنيسة بطريقة يسهل عمل الرعايا فيها."



بدوره ثمن البطريرك الراعي هذه المبادرة، منوها بالطالب سليمان ووالديه "والتزامهم بتعاليم وقيم الكنيسة"، داعيا "الشباب اللبناني الى التمسك بايمانهم وقيمهم ومبادئهم لبناء لبنان الإزدهار والإستقرار والسلام من جديد".



ثم التقى الراعي رئيس بلدية الفنار ميشال سلامة على رأس وفد ضم أعضاء المجلس البلدي والمختار وكاهن رعية مار شربل.



وتحدث سلامة بعد اللقاء وقال: لقد حضرنا الى هذا الصرح العربق في زيارة التماس بركة صاحب الغبطة البطريرك الراعي والتاكيد لغبطته على دعمنا ووقوفنا الدائم الى جانبه في وجه كل ما يتعرض له من حملات. والفنار حاضرة دائما لتكون خط الدفاع الاول عن البطريركية المارونية وما تمثله.  لقد سمعنا كلام القداسة والإيمان من غبطته والدعوة الى البقاء في ارضنا وعدم التخلي عنها ابدا."

ومن زوار الصرح البطريركي الرئيس الإقليمي المعين  للرهبنة اليسوعية في الشرق الأب مارك شيشلك والأب داني يونس في زيارة تم فيها البحث في شؤون كنسية. 

