لبنان
على طريق النبطية.. المدنيون في خطر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-06-2026
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر أمنية لـ"
لبنان24
" إن
طريق النبطية
يعتبر حالياً الخط الأخطر على الإطلاق لاسيما أن القصف المدفعي والجوي
الإسرائيلي
يطاله بشكل مستمر.
وأكدت المصادر ضرورة تجنب السير على هذا الخط لما في ذلك من خطورة على السيارات المدنية، في حين أن الطريق نحو الخردلي من
النبطية
تعتبر اكثر خطورة لاسيما أن
قلعة الشقيف
التي يحتلها الإسرائيليون تكشف تلك الطريق.
في المقابل، قالت المصادر إن سلوك
طريق الخردلي
بات شبه مستحيل حالياً، بينما من تسير عليه فقط هي قوافل قوات "اليونيفيل" والتي تأتي معها سيارات مدنية لمواطنين يحاولون الانتقال من
مرجعيون
إلى النبطية ومن ثم إلى
صيدا
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
