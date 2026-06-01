بعد 3 أشهر... هل أنهت الفرقة 146 الإسرائيليّة مهمّتها في جنوب لبنان؟

أفادت أن فرقة الاحتياط 146 أنهت مهمتها في بعد 3 أشهر من العمليات الدفاعية والهجومية.

وأضافت أنه تم تقليص عدد الفرق العاملة في جنوب من 5 فرق إلى فرقتين هما 91 و36.

في المقابل، أعلن الجيش أن الفرقة 146 تستكمل جولتها القتالية الثالثة وتُكمل نشاطها في جنوب لبنان بعد ثلاثة أشهر من القتال.

كما وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال أكثر من 550 عنصرا ودمر أكثر من 2,700 بنية تحتية لحزب الله جنوبي لبنان في 3 أشهر.