اتحاد لجان الأهل يطالب بإعادة النظر في مواعيد الامتحانات الرسمية

حذر "اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة" في من "الخطورة البالغة" المحيطة بموعد الاختيارية الأولى للامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة، والمقرر انطلاقها في 29 حزيران الجاري، لافتاً إلى أن التوقيت يتزامن مع اليوم الأخير لانتهاء الهدنة العسكرية الهشة، وسط مؤشرات على تصعيد إسرائيلي مرتقب.وأعرب الاتحاد، في بيان رسمي، عن قلقه العميق على السلامة الجسدية والنفسية للطلاب في ظل واقع النزوح الخانق بالجنوب والبقاع، منتقداً تحميل وزارة التربية والحكومة المسؤولية القانونية والأمنية للأهالي وإدارات المدارس الخاصة بموجب تعاميم سابقة.

وكشف البيان أن معظم المدارس الخاصة في الجنوب وصيدا ومحيطها تتجه لإنهاء العام الدراسي فوراً لحماية التلاميذ.



وحمّل الاتحاد المسؤولية الكاملة للحكومة مجتمعة، ووزارة التربية، وأصحاب المدارس الخاصة التي وضعت منشآتها بتصرف الوزارة دون الحصول على تقارير وافية من المراجع الأمنية المختصة تضمن سلامة مراكز الامتحانات، مناشداً رئيس الجمهورية ، ورئيس القاضي نواف سلام، ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، التدخل السريع لتدارك الموقف وإعادة النظر في الآلية المقرة، استجابةً لتوصيات لجنة التربية النيابية ومراعاةً للأوضاع القاسية التي يعيشها الطلاب النازحون والمستضيفون على حد سواء.