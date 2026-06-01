خريش يستقبل سفيرة بولندا ووفداً نيابياً: تعزيز القدرات في واجهة البحث

استقبل للدفاع المدني، العميد الركن عماد ، سفيرة في ، الدكتورة ألكساندرا بوغوفسكا ماكايب، يرافقها وفد نيابي بولندي رفيع برئاسة نائبة رئيس ، النائبة جوانا كلوزيك-روستكوفسك، وعضوية النائبين كولوذي وتاديوش ووزنياك.وأفادت والعلاقات العامة في بأن اللقاء تركز على بحث سبل دعم جهاز الدفاع المدني وتعزيز قدراته العملياتية في ظل الظروف الراهنة. وخلال الزيارة، قدّم الوفد البولندي هبة عينية للمديرية عبارة عن سبع بزّات مخصصة لإطفاء الحرائق، وذلك دعماً لجهود عناصر الدفاع المدني في تنفيذ مهماتهم الإنسانية والإغاثية لحماية المدنيين.