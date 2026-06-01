لبنان

بعد إعلان إسرائيل أنّها احتلّت قلعة الشقيف... بيانٌ لـ"حزب الله"

Lebanon 24
01-06-2026 | 08:48
بعد إعلان إسرائيل أنّها احتلّت قلعة الشقيف... بيانٌ لـحزب الله
بعد إعلان إسرائيل أنّها احتلّت قلعة الشقيف... بيانٌ لـحزب الله photos 0
صدر عن "حزب الله" البيان التالي:
 
"مع التّأثير السّلبي الكبير الّذي تسبّبت به المواد المصوّرة التي تبثّها المقاومة الإسلاميّة لعمليّاتها ضدّ قوات جيش العدوّ الإسرائيليّ في وعي المستوطنين داخل كيان الاحتلال، سعى جيش العدوّ جاهدًا للحصول على صورة يروّج لها على أنّها انتصار ساحق، علّه يسكّن من خلالها روع مستوطني الشّمال، فكان الهدف هو قلعة الشّقيف التّاريخية في جنوب لبنان والتي تبعد عن الحدود اللّبنانيّة الفلسطينيّة حوالي 4 كلم فقط.
على مدى أكثر من 5 أيام، شنّ العدوّ الإسرائيليّ سلسلة من الاعتداءات الجويّة العنيفة والقصف المدفعيّ الكثيف على بلدة يحمر الشّقيف والقرى المحيطة بهدف السّيطرة عليها واحتلال قلعة الشّقيف، وما إن تقدّم باتّجاه أطراف البلدة الجنوبية حتّى واجه مقاومة بطوليّة وشرسة ونيران كثيفة من مجاهدي المقاومة الإسلاميّة منعته من تحقيق هدفه، فاكتفى بالّلجوء إلى أطراف البلدة الشرقيّة ذات التّضاريس الوعرة. غروب يوم السّبت 30/05/2026 تسلّلت مجموعة مشاة إسرائيليّة تحت غطاء دخانيّ كثيف من الجهة الشرقيّة لقلعة الشّقيف حيث المسارات غير المرئيّة، ووصلت إلى القلعة والتقطت مجموعة من الصّور الفوتوغرافيّة الّتي سارع العدوّ إلى توزيعها صباح الأحد والتّرويج بأنّه احتلّ القلعة، علمًا أنّ القلعة كانت خالية من أيّ وجود عسكريّ للمقاومة.
يجد العدو منذ فجر أمس وحتى ساعة إصدار هذا البيان صعوبة كبيرة في تثبيت قوّاته في محيط القلعة، حيث تتواجد هذه القوّات قرب منطقة الاستراحة أسفل القلعة. تخوض المقاومة الإسلاميّة معركة استنزاف ضدّ قوّات جيش العدوّ الإسرائيليّ المتواجدة في المنطقة، والمشاهد المصوّرة القادمة ستثبت ذلك".
 
 
 
الجيش الإسرائيليّ: "حزب الله" أطلق أكثر من 400 قذيفة صاروخية من منطقة قلعة الشقيف
دلالات احتلال قلعة الشقيف.. تفاصيل عسكرية وميدانيّة
فضل الله: رفع علم اسرائيل على قلعة الشقيف يجب أن يستفز مشاعر كل وطني مخلص
"لبنان 24": استهداف الجيش الإسرائيلي في محيط قلعة الشقيف بواسطة مُسيّرات انقضاضية
